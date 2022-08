“Wie slim boodschappen doet, betaalt nooit de volle prijs voor wasmiddelen of afwasproducten”: zo heb je het meeste voordeel in de supermarkt

Alles stijgt in prijs, maar kleding (voorlopig) niet. Hoezo? “Wees waakzaam: modemerken doen aan ‘skimpfla­ti­on’”

In een wereld vol prijsstijgingen is shoppen voor veel mensen nog een verzetje dat verrassend betaalbaar blijft. De prijs van dames- en herenkleding blijft dalen en van inflatie is niks te merken. Maar voor hoelang nog? Stilaan rijst in de mode wel het gevaar van skimpflation: voor hetzelfde geld krijg je als consument stiekem slechtere kwaliteit of service. Vier mode-experten leggen uit hoe je je tijdens het shoppen niet beet laat nemen. “Niet alle merken zijn even koosjer.”

16 augustus