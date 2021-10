Wie regelt jouw financiën als je wilsonbekwaam wordt? “Het is nooit te vroeg om een zorgvolmacht op te stellen”

Wie heeft recht op overle­vings­pen­si­oen na het overlijden van een partner? Onze geldexpert geeft advies

15 september Meestal krijg je een pensioen door ouderdom, maar soms kan de aanleiding ook een overlijden zijn. Wanneer de voormalige kostwinner van het gezin overleden is, ontvangt zijn of haar huwelijkspartner een overlevingspensioen, ook wel weduwe- of weduwnaarspensioen genoemd. Maar net als bij het ouderdomspensioen wordt er momenteel ook gesleuteld aan de voorwaarden voor het overlevingspensioen. Onze geldexpert Pascal Paepen zet de zaken voor jou op een rijtje.