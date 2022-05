“Wie nu panikeert, komt eigenlijk te laat”: loont het nog om techaandelen te kopen of te houden?

“Beleggers switchen maar beter van groei naar waarde”: zo haal je nog een mooi rendement in onzekere tijden

De afgelopen jaren maakten de groeiaandelen het mooie weer op de beurs. Dat zijn aandelen van bedrijven die een bovengemiddelde omzet- en winstgroei realiseren. Maar dit jaar lijkt een einde te zijn gekomen aan ‘the sky is the limit’-mentaliteit van beleggers. Onze geldexpert Pascal Paepen is van mening dat je als belegger dan maar beter het geweer van schouder verandert. Hij geeft concrete tips hoe je daarbij te werk kan gaan.

14 januari