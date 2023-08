Wie nog wil intekenen voor staatsbon, moet zich haasten: “Door dit aan te vinken, gebeurt je overschrijving sneller”

Hoe verdienen rijken geld op de beurs? En wat kunnen wij daarvan leren? Ex private-ban­ker legt uit: “Blijf weg van fondsen”

Beleggen op de beurs: klinkt goed, maar is dat niet vooral voor mensen met veel centen? Ex- private banker Jan Van Overbeke begeleidde jarenlang vermogende families en schreef twee boeken over wat wij van de rijken kunnen leren. Wij vroegen hem naar haalbaar advies, én nuttige waarschuwingen voor wie met een bescheiden budget geld wil verdienen op de beurs. “Rijken beleggen vaak eerder behoudend: gokken is hun ding niet.”