Wie moet gaan tanken, wacht best even: prijs benzine daalt morgen naar laagste niveau in maanden

“Nooit eerder zoveel mensen aan het werk in ons land”: werkgele­gen­heids­graad gestegen tot 72,3 procent

De Belgische werkgelegenheidsgraad is in het vierde kwartaal van 2022 gestegen tot 72,3 procent. Dat berekende het federale statistiekbureau Statbel, meldt minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Volgens hem is de doelstelling van de regering om een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te bereiken in 2030 “binnen handbereik”.