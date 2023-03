Wie kan in Vlaanderen nog huren of kopen? “Zonder eigen inbreng kan slechts 28 procent een klein nieuwbouwappartement kopen"

Dat jonge koppels geen huis meer kunnen kopen zonder hulp van hun ouders en dat een betaalbare, degelijke huurwoning steeds meer onbereikbaar wordt, is intussen een oud zeer. “Maar het opvallende is dat nu ook de middenklasse onder druk komt te staan,” vertelt professor Johan Albrecht (UGent). Hij berekende wie vandaag nog een huur-of koopwoning kan betalen én hoeveel budget Vlamingen overhouden nadat ze hun woonlasten betaald hebben.

Hoe erg is het nu concreet gesteld met betaalbaar wonen in Vlaanderen? Prof. Johan Albrecht (UGent en Itinera) becijferde in welke mate de extreme energieprijzen, de recordinflatie en stijgende rentevoet van 2022 betaalbaar wonen voor gezinnen in het gedrang brengen.

Voor zijn berekeningen baseerde prof. Albrecht zich op het gemiddeld netto-inkomen per groep van telkens 375.000 fiscale huishoudens.* Voor elk gemiddeld gezinsinkomen ging hij na in hoever de toename van de woonkosten het budget onder druk zetten.

Quote Een hoger inkomen na indexatie compen­seert deels voor de gestegen huurprijs, maar dan is er nog de stijging van de energiefac­tuur en de rekening van de winkelkar. Prof. Johan Albrecht, UGent en Itinera

Huren: wie komt in de gevarenzone?

Voor wie huurt, becijferde hij hoeveel van het inkomen overblijft na het betalen van de huur en verbruikskosten. Bij de laagste gezinsinkomens niet veel, zo blijkt. Bij een huur van 725 euro per maand (de gemiddelde huur begin 2020) en 150 euro verbruikskosten blijft bij de gemiddelde inkomens van 1.122 en 1.476 euro slechts respectievelijk 22 en 41 procent van het maandinkomen over. Minder dan de 60 procent die nodig is om zorgenvrij te leven dus.

Bij een huur van 800 euro per maand met 250 euro verbruikskosten (de huidige gemiddelde huur na anderhalf jaar energiecrisis) komt nog een extra groep in de gevarenzone, die met een inkomen van 1.772 euro per maand.

“De lonen zijn tijdens de energiecrisis ook wel gestegen, onder andere door indexaties. Een hoger inkomen na indexatie compenseert deels voor de gestegen huurprijs, maar dan is er nog de stijging van de energiefactuur en de rekening van de winkelkar. Een zeer energiezuinig nieuwbouwappartement huren is niet goedkoop, maar dan geniet je wel van een lage energiefactuur.

Daarnaast zijn er in de huurmarkt echter ook heel wat oude, energieverslindende woningen. In de tweede helft van 2022 werden we geconfronteerd met uitzonderlijke energieprijzen. Wie dan overwoog om zo’n woning te huren en op zoek ging naar een energiecontract, moest vrezen voor een energiefactuur die veel hoger uitvalt dan pakweg 250 euro per maand. Hierdoor wordt het bewonen van een dergelijke woning in de praktijk zeer problematisch, zelfs wanneer de huurprijs op zich misschien goed meevalt.

Gelukkig zijn de energieprijzen sindsdien sterk gedaald, maar ze zijn nog steeds meer dan dubbel zo hoog dan in 2020. Het blijft opvallend dat betaalbaar wonen nu ook voor een deel van de middenklasse onder druk komt”, zegt prof. Albrecht.

Kopen: nieuwbouw vs bestaande woning

Ook kopen wordt voor steeds meer gezinnen moeilijker. Bij nieuwbouw gooien vooral de hogere rentevoet en de strengere kredietvoorwaarden als gevolg van de inflatie roet in het eten. Zonder eigen inbreng blijkt een halfopen nieuwbouwproject nu slechts voor 11 procent van de Vlaamse gezinnen (fiscale huishoudens) haalbaar, ten opzichte van 16 procent toen de rente nog laag was. De droom van een eigen klein nieuwbouwappartement (minder dan 75 m2) is nu nog maar voor 28 procent bereikbaar, ten opzichte van 32 procent voorheen.

KIJK. Waar moet je op letten als je wil lenen voor woning? Expert Kim De Temmerman legt uit.

Een bestaande woning dan maar? Daar slaat naast de hogere rente ook het hogere energieverbruik van oudere woningen en de vanaf dit jaar ingevoerde renovatieverplichting toe. De aanschaf van een bestaand rijhuis/halfopen bebouwing met een mediaanprijs van 295.000 euro is nog maar bereikbaar voor 24 procent van de gezinnen zonder eigen inbreng. Voor de stijging van de rentevoet kon 32 procent van de huishoudens deze aankoop financieren. Voor huishoudens met een eigen inbreng van 75.000 euro daalde de bereikbaarheid van 45 procent naar 35 procent.

Nieuwe instrumenten

Prof. Albrecht ondernam zijn studie op vraag van bouwfederatie Embuild Vlaanderen, dat een aantal voorstellen aan de Vlaamse regering doet om betaalbaar wonen tegen 2034 mogelijk te maken voor alle Vlaamse gezinnen. Dat het aanbod aan woningen voor kwetsbare huishoudens aanzienlijk moet worden uitgebreid, is een van hun conclusies. Daarmee speelt Embuild Vlaanderen in op de plannen van minister Diependaele om investeerders een subsidie te geven als ze kwaliteitsvolle, energiezuinige en voor kwetsbare gezinnen betaalbare huurwoningen realiseren.

Daarnaast moeten nieuwe instrumenten zoals een achtergestelde lening met uitstel van betaling de het stilaan moeilijker krijgende middenklasse in staat stellen om een gebrek aan voldoende eigen middelen op te vangen. De eerste jaren is de terugbetaling van een hypotheeklening immers vaak het moeilijkst. Vooral jonge gezinnen zouden zo hun project sneller kunnen verwezenlijken en daardoor onmiddellijk profiteren van een energie-efficiënte woning en bijgevolg laag energieverbruik.

Quote Minder eigenaars betekent bijkomende druk op de huurmark­ten. Vooral de kwetsbare huishou­dens zijn daar de dupe van. Marc Dillen, Embuild Vlaanderen

Vlottere vergunningsprocedures

“Het is van groot belang om het eigenaarspercentage in ons land op peil te houden”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen. “Want minder eigenaars betekent bijkomende druk op de huurmarkten. Vooral de kwetsbare huishoudens zijn daar de dupe van. De koop- en huurmarkten zijn immers communicerende vaten.”

Embuild Vlaanderen pleit verder ook voor vlottere vergunningsprocedures, voldoende aanbod en ruimte voor wonen en een dynamisch verdichtingsbeleid dat de maatschappelijke kosten in rekening brengt. Een observerend, multidisciplinair comité met stakeholders en experts zou de diverse parameters voor betaalbaar wonen moeten opvolgen en - nu vaak tegenstrijdige - ingrepen tijdig bijsturen.

*De meest recente fiscale inkomens dateren uit 2020, nieuwere cijfers zijn nog niet bekend. Prof. Albrecht bracht het totaal aantal fiscale inkomens onder in tien groepen van telkens 375.000 fiscale inkomens waarvan hij telkens het gemiddeld jaarinkomen door 12 deelde. Daarna ging hij voor de gemiddelde netto belastbare maandinkomens na hoe zwaar de druk van de gemiddelde woonkosten erop weegt. Met het eerste deciel hield hij geen rekening omdat daarin onder andere zowat alle jobstudenten zitten en mensen die om diverse redenen in 2020 zeer weinig verdiend hebben, bijvoorbeeld jongeren die afstudeerden in september om in november te starten in een eerste job. Zeer specifieke profielen dus, die waarschijnlijk niet meteen willen gaan huren of kopen.