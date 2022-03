“Wie in tijden van stagflatie zijn job verliest, wordt dubbel gestraft”: onze geldexpert maakt een analyse van wat we mogen verwachten

“Cryp­to-exchange CoinBase haalde in 2021 elf keer zoveel winst als in 2020": experts bespreken de jaarcij­fers

De Amerikaanse exchange Coinbase heeft zijn kwartaalcijfers gepubliceerd. Ondanks de hoge inflatie overal ter wereld en de cryptocrash in november en december blijkt de bekende cryptobeurs niet aan populariteit te hebben ingeboet. In de afgelopen maand nam de munt 20% in waarde toe en vandaag flirt ze met de grens van 40.000 euro. Crypto-experts Gwen Busseniers en Levi Haegebaert nemen de cijfers van 2021 én de verwachtingen voor dit jaar onder de loep.

9:04