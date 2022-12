Wie drie van deze apparaten gedurende een kwartier tegelijk inschakelt, ziet zijn capaciteitstarief oplopen

Mijnenergie Capaci­teits­ta­rief: hoeveel betaal jij vanaf 1 januari voor je energie? En hoe kan je hierop besparen?

Vanaf 1 januari 2023 gebeurt de aanrekening van een deel van de nettarieven op basis van het capaciteitstarief. Via een nieuwe simulator van Mijnenergie.be kan je snel en eenvoudig nagaan welk effect die nieuwe berekeningswijze op jouw energiefactuur zal hebben. Eigenaars van een digitale meter kunnen hun verbruik laten inlezen, waardoor ze in detail ontdekken hoeveel ze meer of minder zullen betalen.

