“ Wie de thermostaat al een uur voor het slapen op 15 graden zet, kan 200 euro per jaar besparen”: experts geven advies voor een lagere energiefactuur

“De aanvoerpro­ble­men zullen wellicht tot midden volgend jaar aanhouden”: onze geldexpert over de huidige inflatie

In België is de inflatie in september nog maar eens gestegen, naar 2,86 procent. Dat betekent voor de maand september concreet dat we met pakweg 100 euro slechts voor 97,14 euro dingen kunnen kopen ten opzichte van een jaar geleden. Onze geldexpert Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius, bekijkt de huidige trends en geeft advies over hoe we ons kunnen indekken tegen de stijgende prijzen.

9 oktober