Wie belegt in crypto, moet tot 50 procent belastingen op de winst betalen: “Fiscale vrijstelling is slechts mogelijk in één geval, en dat moet je bewijzen”

VACATURE. Word jij onze nieuwe online journalist?

Voel jij een enorme kick en drive opkomen bij breaking news, instant verslaggeving en primeurs vers van de pers? Hoe zou je het vinden om als echte nieuwsfreak zélf breaking news over te brengen in pakkende verhalen? Klinkt dit als de next step in jouw journalistieke carrière? Dan ben jij misschien onze nieuwe collega naar wie we bij HLN.be op zoek zijn!

11 oktober