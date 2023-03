“Wie aandachtig is, kan een mooi rendement behalen”: zo vermijd je de 10 grootste beleggingsrisico’s

Europese gasprijs daalt naar laagste punt sinds begin 2022: hoe snel voelen we dit op onze factuur?

De Europese gasprijzen dalen deze ochtend opnieuw 6 procent en flirten met de grens van 40 euro per megawattuur. Het is al van januari 2022 geleden dat aardgas op de richtinggevende TTF-beurs nog tegen dergelijke prijzen werd verhandeld. Toch is aardgas nog altijd dubbel zo duur als tijdens de herfst van 2021.