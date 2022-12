Wie 3 van deze apparaten gedurende een kwartier tegelijk inschakelt, ziet zijn capaciteitstarief oplopen

Europese gasprijs deze week al 25 procent gezakt

Aardgas werd deze week in Europa al ruim een kwart goedkoper op de richtinggevende TTF-gasbeurs in Amsterdam. Volgens het zakelijk persagentschap ‘Bloomberg’ gaat het om de grootste daling in maanden, geholpen door het zachte weer. De prijs schommelt vrijdag rond de 82 euro per megawattuur, het laagste peil sinds juni van dit jaar.

