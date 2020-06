WhatsApp lanceert betaaldienst en wil die wereldwijd invoeren HR

17 juni 2020

10u28

Bron: The Verge, Whatsapp, Tweakers 1 Geld Het Amerikaanse techbedrijf Facebook heeft het voor Braziliaanse gebruikers mogelijk gemaakt om via de berichtendienst WhatsApp digitale betalingen uit te voeren. De ambitie is om de nieuwe betaalfunctie wereldwijd beschikbaar te maken.

De betalingen verlopen via de betaaldienst Facebook Pay, die daartoe in WhatsApp geïntegreerd werd. Voor de beveiliging van de transacties is een zescijferige pincode of een vingerafdruk nodig. Momenteel werkt dat alleen met Braziliaanse betaalkaarten of creditcards.

Wie vanuit WhatsApp geld naar individuele gebruikers wil overmaken, kan dat doen zonder extra kosten. Bedrijven moeten wel servicekosten betalen om geld van klanten te kunnen ontvangen. Het tarief zou vergelijkbaar zijn met wat ze betalen voor het accepteren van creditcardtransacties.



De betaaloptie in WhatsApp is eerder al getest in India, maar is vanwege de regelgeving eerst gelanceerd in Brazilië. Dat is met 120 miljoen maandelijkse actieve gebruikers bovendien een interessante markt om de nieuwe functie uit te testen.

Maar de ambities reiken verder. WhatsApp zegt via een blogpost ernaar uit te kijken de betaaloptie in de toekomst aan iedereen te kunnen aanbieden. Wanneer dat het geval is en welke andere landen na Brazilië aan de beurt zijn, is nog onbekend.

Techbedrijf Facebook begaf zich eerder al op het terrein van financiële dienstverleners. Het libra-project botste echter op een muur van weerstand, waarna Facebook het over een andere boeg gooide.

