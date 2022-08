Wettelijk pensioen vaak niet voldoende: zoveel moet je zelf sparen voor een zorgeloze oude dag

Spaargids.beHet probleem is algemeen gekend: het wettelijk pensioen volstaat doorgaans niet om je levensstandaard na je pensionering op peil te houden. En dus moet je bijkomende bronnen van inkomsten vinden. Of je moet een voldoende groot kapitaal opbouwen om het verschil tussen je inkomsten en uitgaven te overbruggen tot je dood. Maar hoeveel heb je dan nodig? Spaargids.be zoekt het uit.

1. Het wettelijk pensioen

Laten we starten met je inkomsten. Een belangrijke inkomstenbron na je pensionering is het wettelijke pensioen. Hoeveel je precies ontvangt, hangt af van het aantal jaren dat je tijdens je loopbaan gewerkt hebt plus de periodes die daarmee gelijkgesteld worden, het loon dat je in die periode verdiende en je statuut. Was je zelfstandige, werknemer of ambtenaar? En ten slotte speelt je gezinssituatie een rol: ben je alleenstaand of gehuwd?

Het minimumpensioen voor mensen met een volledige loopbaan (45 jaar momenteel) als werknemer bedraagt momenteel 1.915,42 euro bruto voor een gezinspensioen en 1.532,82 euro voor een alleenstaande.

Tip: De bedragen kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon. Wil je weten hoeveel je mag verwachten, dan kan je dat eenvoudig opvragen via www.mypension.be.

2. Het aanvullend pensioen

Veel mensen bouwen ook een aanvullend pensioen op. Dat kan onder meer via een groepsverzekering (werknemers) of via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

3. Andere spaarplannen

Daarnaast heb je uiteraard nog andere manieren om een kapitaal op te bouwen tegen de pensioenleeftijd. Denk aan het fiscaal aangemoedigde pensioensparen of het eveneens fiscaal aangemoedigde langetermijnsparen.

Om je berekening te maken, kan je ook deze kapitalen omzetten in een soort maandbedrag. Je zou er bijvoorbeeld vanuit kunnen gaan dat je na jouw pensionering nog 25 jaar leeft. In 2021 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,7 jaar voor de totale bevolking. Voor vrouwen ging het om 84 jaar, voor mannen om 79,2 jaar. Let wel: voor wie bijvoorbeeld al 50 is, zal de resterende levensverwachting hoger liggen omdat in de voorgaande berekening ook rekening werd gehouden voor wie al stierf als hij bijvoorbeeld 25 of 40 was.

4. Uitgaven

Zijn jouw inkomsten voldoende om je uitgaven op te vangen? Volgens de meest recente huishoudbudgetenquête spenderen Belgische gezinnen met 65+’ers jaarlijks 30.377 euro. Per persoon was dat 21.594 euro. Omgerekend per maand komt dat neer op respectievelijk 2.531 euro of 1.800 euro.

Uiteraard is dit maar een gemiddelde en geeft het slechts een indicatie. Uitgavenpatronen verschillen sterk. Van mens tot mens, van gezin tot gezin. Een belangrijk punt is: bezit je een eigen woning of moet je huren? Het kan enkele honderden euro’s per maand verschil betekenen. Iedereen zal dan ook de oefening voor zichzelf moeten maken. Veel hangt ook af van de gezondheidstoestand.

Toch kan het maken van de oefening, ook al is het maar een grove raming, je een idee geven welke buffer je maandelijks nog vrij hebt of hoeveel je te kort dreigt te komen. Reken ook hier bijvoorbeeld met 25 jaar aan pensioenleeftijd om te weten welke extra spaarinspanning je nog moet doen tegen het moment dat je de arbeidsmarkt verlaat.

Vergeet bij dit alles niet dat ook inflatie een grote rol speelt. Je volledige pensioenopbouw op een spaarrekening zetten, is niet de veiligste oplossing. Het voorbije jaar werd de koopkracht ervan immers 9 procent minder waard.

