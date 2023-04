Werkzoekende veertigplusser? Zo maak je van je leeftijd een sterkte

JobatWat zet je best op je cv als werkzoekende veertiger of vijftiger? Welke accenten leg je bij je sollicitatie? Kortom: hoe maak je van jezelf een aantrekkelijk profiel? Jobat.be klopte aan bij Petra Ivens, senior loopbaan- & outplacement coach bij Randstad Risesmart, voor advies.

Concretiseren is de boodschap

“Veertigers of vijftigers hebben soms de neiging om té sterk de nadruk te leggen op het woord ervaring en op taken en verantwoordelijkheden. Dat waren vroeger belangrijke criteria” zegt Petra Ivens. “Het is vandaag veel relevanter om je ervaring door te vertalen naar wat jouw jaren ervaring concreet oplevert voor een nieuwe werkgever. Bijvoorbeeld: Wat wil die ervaring zeggen? Kan je sneller problemen oplossen? Denk je vanuit een breder kader? Of kan je vanuit je opgedane mensenkennis vlotter samenwerken of mensen rondom jou opleiden?”



Bereid je optimaal voor: dit zijn de 50 meest voorkomende sollicitatievragen.

Relevante prestaties

Volgens Ivens is het dus aangewezen om je competenties en relevante verwezenlijkingen in de verf te zetten bij een potentiële nieuwe werkgever, in plaats van je aantal jaren ervaring. “Speel in op de voordelen van je vorige ervaringen. Je kan mogelijke clichés - zoals oud, niet flexibel, niet meer open voor verandering of groei - ontkrachten door concrete voorbeelden te geven. Gebruik bijvoorbeeld ook een hedendaags cv, volg relevante e-learnings en andere opleidingen en plaats die op je cv.”

Je kan pas de juiste accenten pas leggen als je jezelf goed kent, gaat Ivens verder. “Waar ben je goed in? Wat doe je graag? Wat is (on)belangrijk voor jou? Koppel dat vervolgens aan de vacature in kwestie. Om dat op een goede manier te doen, heb je een goed zicht nodig op de functie, het bedrijf en de sector waarvoor je solliciteert. Wat hebben zij vandaag nodig? Wat is hun visie? Met welke uitdagingen hebben ze te kampen?”



Hou het overzichtelijk en maak het niet te lang: onze toptips voor een overtuigend cv.

Elk cv is uniek

“Hoe beter je zicht op al die zaken, hoe beter je je eigen competenties kan matchen aan wat het bedrijf nodig heeft. Met andere woorden: elk uitgezonden cv en iedere motivatietekst zijn uniek en spits je best zoveel mogelijk toe op het bedrijf en de functie in kwestie.”

“Elke keer leg je verschillende accenten. Wat relevant is voor bedrijf X is misschien niet relevant voor bedrijf Y, dus dat haal je er dan uit. Of je maakt het in ieder geval wat minder prominent.”



Wel of geen foto op je cv? En, zo ja, hoe moet die er dan uitzien?

Om van jezelf een aantrekkelijk profiel te maken, moet je investeren in jezelf. Zo stelt Ivens nog. “Een mooi cv is natuurlijk top, maar als je voelt dat je bepaalde kennis mist of dat wat onder het stof is geraakt, fris het dan op. Er zijn vandaag heel veel gratis of betaalbare mogelijkheden om opleidingen te volgen. Denk ook aan apps zoals Duolingo (een applicatie waarop gebruikers via zelfstudie gratis talen kunnen leren, red.).

Je kan voor iets langer lopende opleidingen kiezen, maar vaak is een korte opleiding of een e-learning van enkele uren al voldoende om bepaalde kennis op te frissen. Zo maak je je extra aantrekkelijk voor de markt, want je toont tegelijk je openheid voor verandering en je bereidheid tot leren.”



Te veel ervaring om op te sommen? 17 tips voor een kort én krachtig cv.



Hoeveel (extra) salaris zijn jouw jaren ervaringen precies waard? Wij helpen het je graag berekenen in de kader hieronder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.