Werkt je zoon of dochter als jobstudent? Dit is de impact op je kinderbijslag en belastingen

Een groeiend aantal schoolgaande jongeren steekt de handen uit de mouwen en neemt vakantiewerk aan. Ontvangt jouw zoon of dochter ook een inkomen via een studentenbaan? Dan ben je als ouder maar beter op de hoogte van de regels daaromtrent. De job van je kind kan immers gevolgen hebben voor je belastingen en kinderbijslag. Jobat.be informeert je.

Hoe zit het met de kinderbijslag?

Het aantal uur dat je kind mag werken als jobstudent is gelimiteerd. Sinds 1 januari 2023 is dit in Vlaanderen evenwel opgetrokken van 475 naar 600 uur. Overschrijdt je zoon of dochter dit maximum niet, betaalt hij of zij verlaagde sociale bijdragen op het loon én behoud je ook het kindergeld.

In Brussel geldt een maximum van 240 uur per kwartaal, met uitzondering van de maanden juli, augustus en september, indien je kind ook het schooljaar daarop nog verder studeert. Woon je in Wallonië of de Duitstalige gemeenschap, dan is er geen limiet.

Fiscaal ten laste of niet?

Maar ook de hoogte van het inkomen dat je kind ontvangt is van tel. Overtreft het salaris op jaarbasis een bij wet vastgelegd maximumbedrag, zal je zoon of dochter niet langer als fiscaal ten laste worden beschouwd en verlies jij je belastingvoordeel.

In 2023 mogen de bestaansmiddelen - dit is de optelsom van álle inkomsten - van je werkende kind niet meer dan 7.965 euro bruto (3.820 euro netto) bedragen, indien jij en de andere ouder gezamenlijk worden belast. Hebben jullie een gescheiden aangifte, dan mag je zoon of dochter maximaal 10.090 euro bruto (5.520 euro netto) verdienen om financieel afhankelijk van jou te blijven in de ogen van de fiscus.



Uitzonderingen

Is je werkende student actief in het verenigingsleven of in de zorg, dan gelden er enkele versoepelingen.

Naast de algemene 600 uur is het studenten in Vlaanderen toegestaan om bijkomend 190 uur verenigingswerk te verrichten. Die uren zijn echter op hun beurt onderworpen aan limieten per kwartaal. Je mag het totaal van 190 uur dus bijvoorbeeld niet allemaal in de zomermaanden presteren, maar moet ze spreiden over het jaar.

Voor studenten die in de zorg werken, tellen de uren die ze presteren in het eerste kwartaal dan weer niet mee. De teller voor hun 600 uur begint dus pas te lopen vanaf 1 april.



Overzicht bewaren via app

Werkt je kind meer dan de vermelde limieten, verlies je als ouder niet enkel de kinderbijslag en het fiscale voordeel, je kind zal dit ook zelf voelen. Vanaf het 601ste uur is hij of zij immers de volle sociale bijdragen verschuldigd op de inkomsten. En houdt zoon- of dochterlief dit jaar na aftrek van de sociale bijdragen een bruto-inkomen van 14.514,29 euro over, zal hij/zij hier ook zelf belastingen op moeten betalen.

Het is dus in veel gevallen interessant om de maxima te respecteren. Heb je een ijverige telg in huis die flirt met de limieten, dan kan je het overzicht bewaren via de app student@work.

