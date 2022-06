“Werknemers zijn bij ons een pak duurder dan in de buurlanden”: werkexpert ziet tot 2026 geen ruimte voor loonsopslag boven de index

Vlaamse schuld groeit dit jaar met 5,6 miljard euro

De Vlaamse geconsolideerde schuld stijgt dit jaar naar 38,9 miljard euro. Dat is een stijging met 5,6 miljard of bijna 17 procent op een jaar tijd. De ambitie om de Vlaamse schuld te beperken tot 65 procent van de ontvangsten, de Vlaamse schuldnorm, wordt dit jaar niet gehaald. Dat blijkt uit de analyse van het Rekenhof over de Vlaamse begrotingsaanpassing voor 2022. "De beheersbaarheid van de schuld is een aandachtspunt", stelt het Rekenhof. De begrotingswaakhond heeft ook kritiek op "het gebrek aan begrotingscoördinatie tussen de Belgische overheden".

