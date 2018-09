Werknemers lopen niet warm voor "cash for car", regering grijpt in HA

04 september 2018

07u50

Bron: Belga 1 Geld De federale regering gaat de regels voor het omruilen van een bedrijfswagen tegen een cashbedrag versoepelen. Dat schrijft La Libre Belgique. Een studie van HR-dienstenbedrijf SD Worx toonde in juli aan dat het systeem "cash for car" weinig succes kende.

Concreet zullen een aantal antimisbruikbepalingen, die moeten voorkomen dat de maatregel gebruikt wordt als instrument voor fiscale optimalisatie, opgeheven worden, schrijft de krant.

Tot nu toe konden enkel werknemers die al over een bedrijfswagen beschikten op het moment van hun aanvraag ervoor kiezen om hun voertuig in te ruilen voor een cashbedrag. Voortaan zullen ook werknemers die geen bedrijfswagen hebben, maar er wel voor in aanmerking komen, voor "cash for car" kunnen kiezen. Ook mensen die een andere functie of een promotie krijgen, zullen in aanmerking komen.



Sommige waarnemers vrezen dat die versoepeling het aantal aanvragen fors zal doen stijgen en dat de meeste loonstijgingen langs deze "snelweg van de fiscale optimalisatie" zullen gebeuren, met een verlies aan sociale bijdragen tot gevolg.

Lees ook:

Waarom de bedrijfswagen afschaffen de file niet noodzakelijk oplost