Werknemers kunnen tot 250 uren Vlaams Opleidingsverlof nemen: hoe vraag je dat aan? En wat zijn de voordelen?

1 op de 61 werknemers in Vlaanderen – ofwel 1,63 procent – maakte vorig schooljaar gebruik van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta. De verdubbeling van het aantal uren VOV bracht dus geen zoden aan de dijk. "Nochtans biedt het een grote meerwaarde voor werknemers en werkgevers", zegt Miet Vanhegen, experte educatief verlof bij Acerta Consult, in een gesprek met Jobat.be .

Wie als werknemer een opleiding wil volgen, kan hiervoor Vlaams opleidingsverlof opnemen. Eén van de voorwaarden is dat je bij de start van de opleiding minstens 50% tewerkgesteld bent, waarvan minstens een deel in de privésector en minstens een deel in het Vlaams Gewest.

Het aantal werknemers dat in het schooljaar 2021-2022 op het VOV terugviel, is amper gestegen in vergelijking met een jaar eerder: van 1,57 naar 1,63 procent. Nochtans breidde het aantal mogelijke uren Vlaams Opleidingsverlof uit van 125 naar 250 uur. Naast de 125 uur aan opleidingen die de werkgever voorstelt, mag ook de werknemer zelf tot 125 uur aan opleidingen kiezen. Uit het onderzoek bij 244.000 Vlaamse werknemers van Acerta blijkt bovendien dat de laatste acht jaren almaar minder werknemers betaald opleidingsverlof opnemen om zich bij of om te scholen.

Drempel in kleine bedrijven

“De deelname aan het VOV is vooral een zaak van werknemers in grote bedrijven”, zegt Miet Vanhegen van Acerta. “Uit het jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives blijkt dat 86 procent van de werknemers die een terugbetalingsaanvraag indiende voor het schooljaar 2020-2021 in een bedrijf met meer dan 50 werknemers werkte. De drempel voor VOV-deelname voor werknemers in kleine bedrijven ligt hoger, aangezien het niet altijd evident is om de afwezigheid van een werknemer in een klein bedrijf op te vangen.”

Moet je de gemiste werkuren inhalen?

Voor alle duidelijkheid: een door het VOV afwezige werknemer moet de uren die hij niet presteerde op het werk niet inhalen. “Hij heeft immers het recht om tijdens zijn reguliere arbeidsuren afwezig te zijn voor het volgen van een bepaalde opleiding die voldoet aan de voorwaarden van het VOV”, schetst Vanhegen. “Werkgever en werknemer moeten afspraken maken over het opnemen van de uren opleidingsverlof, rekening houdend met de collectieve planning. In principe moet de werknemer ervoor zorgen dat de lesuren in de mate van het mogelijke niet met het normale werkrooster samenvallen. De werkgever kan het VOV in principe niet weigeren als de werknemer aan alle voorwaarden voldoet.”

Vier per jaar in 2023

Dat de cijfers van het Vlaams Opleidingsverlof stagneren, betekent volgens Acerta niet dat opleidingen op en rond de werkvloer minder populair worden. Werkgevers hebben sinds februari 2017 de verplichting om gemiddeld twee dagen aan opleidingen per jaar te voorzien per voltijdse werknemer. Dat steeg tot een gemiddelde van vijf dagen, over alle werknemers in het bedrijf heen. Deze dagen zitten niet in de cijfers van het Vlaams Opleidingsverlof, omdat de werknemer er geen (betaald) verlof voor neemt. “De recent afgeklopte Arbeidsdeal gaat nog een stapje verder. Zo heeft elke werknemer individueel recht op minstens drie opleidingsdagen per jaar. In 2023 worden dat er vier per jaar en vanaf 2025 vijf per jaar. Het zal in sommige gevallen kunnen leiden tot een soort van uitgebreide opleidingsrekening, met de optie om dagen op te sparen tot een opleidingskrediet en dan bijvoorbeeld in een jaar een langere opleiding te volgen”, weet Vanhegen.

“In het kader van levenslang leren en het ontwikkelen van algemene arbeidsmarktcompetenties, kan een opleiding voor werknemers een grote meerwaarde betekenen”, gaat Vanhegen verder. “Denk bijvoorbeeld aan het halen van een master of een andere arbeidsmarktgerichte opleiding. Dat versterkt natuurlijk ook de positie van de werknemer bij de eigen werkgever, voor interne promoties bijvoorbeeld. De opleiding die de werknemer volgt, hoeft echter helemaal niets te maken te hebben met de huidige job in de organisatie. Zo kan je via een opleiding ook andere kennis en vaardigheden ontwikkelen die je positie op de arbeidsmarkt versterken”, besluit ze. Lees hier hoe je de beste bijscholing voor jouw carrière kiest.

