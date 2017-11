Werknemers FN Herstal opnieuw aan de slag HA

Op de sites van wapenfabrikanten FN Herstal en Browning International is vanochtend om 6 uur het werk hervat. Dinsdag besliste het personeel om de staking, die op 18 oktober was begonnen, stop te zetten.

Het is al een tijd onrustig bij FN Herstal. Directie en vakbonden onderhandelen over een toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden, maar ook over de transformatie van het bedrijf. Dat laatste zou een grotere flexibiliteit vereisen van het personeel, dat ook op zaterdagen en zondagen zou moeten werken. In ruil zouden 80 mensen extra worden aangeworven.

Tijdens een ontmoeting met Waals minister-president Willy Borsus en Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet kreeg de socialistische vakbond maandag garanties over het hervatten van de onderhandelingen met de directie, zowel over de statuten als over de transformatieplannen.

De Waalse overheid is de belangrijkste aandeelhouder van FN Herstal. Tegen 31 december zou er een akkoord moeten zijn.