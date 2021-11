Werknemer, zelfstandige of ambtenaar: dit is hun gemiddeld pensioen

JobatJe mag je werk nog zo graag doen, iederéén verzucht wel eens dat het fijn zal zijn om later op pensioen te gaan. Maar zal dat ook gelden voor je portemonnee? Hoeveel bedraagt het gemiddelde pensioen in ons land precies en - nog interessanter - hoeveel zal jij krijgen? Jobat.be maakt de berekening.

Werknemer

Volgens PensionStat krijgt de gemiddelde Belg na een carrière in de privésector een rustpensioen van 1.255 euro netto per maand (cijfers 2020). Al kan het bedrag dat jij gestort krijgt daar behoorlijk van afwijken. De exacte berekening van het pensioen is moeilijk manueel na te bootsen, omdat er voor ieder gewerkt jaar een coëfficiënt wordt toegepast die de index weergeeft. Maar je kan de som die je zal krijgen goed benaderen door het gemiddelde loon over je hele carrière te vermenigvuldigen met 60% als alleenstaande, of met 75% voor een gezinspensioen.

Voorbeeld: Jens, ongehuwd, heeft 45 jaar lang voltijds gewerkt als magazijnier

De laatste jaren verdiende Jens goed zijn boterham, in de eerste helft van zijn carrière lag zijn loon lager. Daardoor komt hij aan een gemiddeld maandloon van 1.919 euro netto bekeken over zijn volledige loopbaan. 1.919 euro x 60%, komt neer op 1.151 euro pensioen.

Stel: Jens heeft geen 45, maar 42 jaar gewerkt

Afhankelijk van zijn leeftijd en van de omstandigheden kan hij in aanmerking komen voor een vervroegd pensioen of werkloosheid met bedrijfstoeslag. Zo niet, kan hij ook vrijwillig vroeger stoppen met werken. Omdat hij geen ‘volledige loopbaan’ achter de rug heeft, zal hij echter geen 1.151 euro maar 1.151 euro x 42/45, dus 1.074 euro pensioen ontvangen per maand.

De kans is groot dat Jens bovenop zijn wettelijk pensioen ook recht heeft op een aanvullend pensioen, dat zijn werkgever voor hem heeft opgebouwd via een groepsverzekering (tweede pijler). Misschien heeft hij daarenboven zelf aan individueel pensioensparen gedaan (derde pijler). Hierdoor kan zijn pensioen al snel enkele honderden euro’s per maand groeien.

Ambtenaar

Wie zijn hele carrière voor de overheid heeft gewerkt, krijgt gemiddeld 2.072 euro pensioen per maand. Dat bedrag ligt een stuk hoger dan bij werknemers uit de privésector, omdat bij vastbenoemde ambtenaren alleen rekening wordt gehouden met het loon dat ze in de laatste 10 jaar van hun loopbaan hebben ontvangen. Het lagere startloon uit het begin van hun carrière telt niet mee, waardoor hun gemiddelde referentiewedde een stuk hoger ligt.

Voorbeeld: Jolien is beleidsmedewerker

In de laatste 10 jaar van haar carrière kreeg Jolien gemiddeld 2.700 euro netto per maand. Ze heeft een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug. Dan bedraagt haar pensioen 2.700 euro x 45 jaar loopbaan x de loopbaanbreuk 1/60, wat neerkomt op 2.025 euro.

Zelfstandige

De gemiddelde zelfstandige kreeg in 2020 een schamele 904 euro pensioen per maand. Dat is een stuk minder dan werknemers en ambtenaren omdat er een zogenaamde correctiecoëfficiënt werd toegepast op het bedrijfsinkomen waarmee rekening werd gehouden bij de berekening, die het bedrag omlaag trok. Die coëfficiënt werd dit jaar afgeschaft, waardoor ook het pensioen van een zelfstandige voortaan om en bij de 60% van zijn of haar inkomen (of liever: bedrijfsomzet) zal bedragen.

Voorbeeld: Mattis start in 2022 als zelfstandige

Hij zal zijn volledige loopbaan genieten van de nieuwe regeling. Als hij gedurende 45 jaar als zelfstandige gemiddeld 2.500 euro per maand binnenhaalt, zal hij dus zo’n 1.500 euro pensioen ontvangen.

Stel: Josephine is zelfstandige sinds 2000

Tot en met 2020 valt Josephine nog onder de oude regeling: in die periode telde slechts 69% van haar inkomsten mee voor de berekening van haar pensioen. Als we stellen dat zij steeds gemiddeld 2.500 euro verdiende met haar zaak, leidt dat tot een bedrag van 2.500 euro x 0,69 x 60% = 1.035 euro per maand. Dankzij de nieuwe regeling zijn de daaropvolgende 25 jaar van Josephine haar zelfstandige carrière goed voor een pensioen van 2.500 euro x 60% = 1.500 euro per maand.

Als we dit verrekenen naar een volledige loopbaan van 45 jaar als zelfstandige komen we op 1.035 euro x 20/45 + 1.500 euro x 25/45 = 1.293 euro per maand. Aangezien dat onder het wettelijke minimumpensioen ligt (namelijk 1.352 euro sinds 1 juli 2021), zal Josephine in de praktijk hiervoor in aanmerking komen.

Gemengde loopbaan

Hoeveel je krijgt na een gemengde loopbaan hangt af van de inkomsten die je had en de statuten die je hebt gecombineerd. Wie in zijn loopbaan zowel werknemer als zelfstandige is geweest, zou volgens PensionStat genieten van een gemiddeld pensioen van 1.208 euro netto per maand. De combinatie van een ambtenaren- en zelfstandigenstatuut leidt tot een gemiddeld pensioen van 1.686 euro netto per maand.

