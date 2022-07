Werkexpert trekt aan de alarmbel: “42% van werklozen is al meer dan jaar werkzoekend, hoewel veel vacatures geen ervaring of diploma vragen”

Na 2 jaar werken in tijden van corona: werknemer verwacht meer van werkgever

Werknemers staan almaar steviger in hun schoenen. Na twee jaar werken in tijden van corona verwachten ze meer van hun werkgever. 6 op 10 rekent op meer flexibiliteit van de baas rond waar, wanneer en aan welke taken wordt gewerkt, zo blijkt uit onderzoek van de Antwerp Management School, in samenwerking met UGent.

29 juni