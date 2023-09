Werken we louter ‘voor het geld’? Of zijn er andere factoren om ergens (niet) aan de slag te gaan/blijven?

Loon blijft cruciaal

“Er zijn veel elementen die een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde werkgever of job”, zegt William Visterin. “Het loon en bijkomende voordelen spelen hierbij een cruciale rol. Loon staat al jaren op één en vandaag dus nog steeds. Dat blijkt uit divers onderzoek, zoals dat van Randstad, en uit de gesprekken die ik voor Jobat voer met mensen die voor een bepaalde job kiezen.”

“Dat het loon op één staat, is weinig verrassend. Het leven is duurder geworden en de rente stijgt, waardoor bijvoorbeeld ook de aankoop van een woning voor velen financieel uitdagender is geworden. Bij dit alles speelt een degelijk salaris een rol.”



Andere belangrijke aspecten binnen een job

Op de tweede plek, naast het loonpakket, staan volgens Visterin verschillende facetten van een job: de werksfeer, werkzekerheid en balans werk-privé. “Wat dus ook bepalend is om voor een job te kiezen - en nog meer: om in een bepaalde job te blijven of te vertrekken - is het element werksfeer. Hoe is de relatie met de leidinggevende? Hoe zijn de collega’s? Hoe voelt men zich in een team? Dat element valt niet te onderschatten, maar is erg specifiek en individueel. En doorgaans krijg je pas echt een idee van de werksfeer als je er eenmaal aan de slag bent.”

“Opvallend is evenwel dat de factor werkzekerheid bij de keuze van een werkgever niet aan belang lijkt in te boeten, ondanks het hoge aantal vacatures, terwijl het aspect van de balans werk-privé sinds corona naar mijn gevoel wél aan belang heeft gewonnen.”



Sterk individuele keuze

“De keuze voor een werkgever is erg persoonlijk”, gaat de hoofdredacteur van Jobat verder. “Andere zaken kunnen eveneens meespelen. Onderschat bijvoorbeeld ook elementen als de locatie van het bedrijf, interessante jobinhoud, toekomstperspectieven en goede opleidingen niet. Bij jongeren spelen bijvoorbeeld vaak het toekomstperspectief en opleidingen meer dan bij de ervaren rotten. Terwijl bij mensen die bijvoorbeeld 25 of 30 jaar ervaring hebben het loon minder een rol speelt, al blijft het ook dan moeilijk om voor een nieuwe job of werkgever te kiezen waarbij je (veel) minder zou gaan verdienen."

Het loon is overigens een item bij mannen én vrouwen William Visterin, hoofdredacteur Jobat

“Het loon is overigens een item bij mannen én vrouwen. Bij het Salariskompas van Jobat zien we bijvoorbeeld dat naarmate de loopbaan vordert het loonverschil tussen mannen en vrouwen – helaas – groter wordt. Veel vrouwen kiezen er vaak zelf voor om niet door te groeien in hun carrière, of ze krijgen er de kans niet voor. Dan spelen elementen als werksfeer en balans werk-privé voor hen vaak een extra grote rol. Kortom, de elementen om voor een job te kiezen veranderen vaak gedurende je loopbaan en levensweg.”



Duurzaamheid en purpose

“De laatste tijd hoor je tevens over elementen als duurzaamheid of purpose die een rol zouden spelen bij de keuze van een werkgever, vooral bij jongeren dan. Maar ik zou dat niet overschatten. Zo lijken de bovenstaande drijfveren, zoals loon, me doorgaans meer van tel.”

“Wat ik wél onthoud uit de gesprekken die ik vaak heb voor Jobat is dat jongeren, naast die andere elementen, toch ook willen kiezen voor een werkgever die ergens voor staat. Een werkgever die hun een rol van betekenis en een zinvolle job kan geven. Een job die ertoe doet.”



