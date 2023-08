Werken in de logistiek? Vijf knelpuntberoepen en hun (loon)voorwaarden op een rij gezet

JobatDe net geen 4.000 openstaande vacatures voor logistieke functies op Jobat.be doen al vermoeden dat de sector met een rits knelpunten kampt. En de meest recente knelpuntberoepenlijst van VDAB bevestigt dat. Concreet: zo’n twintig transport- en logistieke beroepen hebben te maken met een kwalitatief of kwantitatief tekort aan personeel. Daarom voorzien we hieronder een overzicht van vijf logistieke functies met hun salaris, werkvoorwaarden én voor- en nadelen.

1. Logistiek verantwoordelijke

We beginnen bovenaan de ‘corporate’ ladder: de logistieke sector is namelijk dringend op zoek naar verantwoordelijken.



Eén van de grote voordelen van deze job is het salaris. Managers zijn de beste verdieners op de arbeidsmarkt, met een gemiddeld maandelijks brutoloon dat de kaap van 6.000 euro overschrijdt, zo illustreert het Salariskompas van Jobat. Ook logistiek verantwoordelijken zitten er warmpjes bij, maar daar staat natuurlijk een pittig takenpakket tegenover.



Je bent verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van (een deel van) de logistieke keten van je werkgever en stuurt daarvoor een team medewerkers aan. Naast een Bachelor- of Masterdiploma leg je dus best ook sterke sociale en leidinggevende vaardigheden, talenkennis, organisatietalent en een flinke portie stressbestendigheid voor, bij voorkeur gekoppeld aan ervaring. Je begrijpt dat het bijgevolg niet eenvoudig is de openstaande vacatures in te vullen.



Klinkt dit als dé perfecte uitdaging voor jou? Neem een kijkje naar de honderd openstaande betrekkingen in de Jobat-database.

2. Expediteur

Alvorens de positie van manager te bezetten, bouwt het gros van de kaderleden eerst ervaring op in een uitvoerende functie. Expediteur is zo’n beroep waar je enorm veel kennis over het reilen en zeilen in de logistieke sector vergaart. Je organiseert het transport van goederen en/of diensten immers van a tot z. Anders dan een dispatcher plan je niet louter het vervoer van een product, maar organiseer je de gehele logistieke keten van de leverancier tot bij de klant en vervult daarbij een hoop administratie.

Voor deze functie moet je een goed onderhandelaar en organisator zijn met flink wat verantwoordelijkheidszin. Ook meertaligheid is vaak vereist. Een bachelor Logistiek Management of Se-n-Se Internationaal Transport en Goederenverzending bieden uitzicht op de job, maar veelal begin je een trapje lager als expeditiebediende.

Schop je het tot expediteur, mag je je verwachten aan een gevarieerde en uitdagende baan, maar moet je daar vaak onregelmatige uren bijnemen. Het salaris ligt gemiddeld rond de 3.100 euro bruto per maand, aangevuld met extralegale voordelen.



Professioneel doorgroeien: kan je makkelijk(er) carrière maken bij dezelfde werkgever? Of klop je voor nieuwe kansen beter elders aan?

3. Postbode

Heb je liever wat beweging, dan zoekt de logistieke sector ook heel wat postbodes. Het vroege startuur, zaterdagwerk, de werkdruk en het bescheiden gemiddelde brutoloon van om en bij de 2.550 euro per maand weerhouden velen ervan om voor het beroep te kiezen.

Nochtans zijn er ook heel wat voordelen aan de job verbonden, waaronder het sociale contact, de vrijheid van zelfstandig in de weer te zijn, het werken in de buitenlucht en opleidingskansen. Heb je interesse? Je strikt vaak snel een vast contract en je hoeft geen diploma voor te leggen; meestal enkel een rijbewijs.



Ruim 125 nieuwe postbodes worden op dit moment gezocht: een overzicht van die vacatures vind je hier.

4. Vrachtwagenbestuurder

De transportsector heeft eveneens nood aan uiteenlopende vrachtwagenbestuurders, zowel voor vaste wagens als voor voertuigen met aanhangwagen en uitzonderlijk transport. Op Jobat.be prijken momenteel meer dan 850 vacatures. Je hebt er geen diploma voor nodig, maar uiteraard wel een gepast rijbewijs, meestal C, CE, of D, indien je in dit laatste geval liever personen wil vervoeren als bijvoorbeeld autocarchauffeur. En daar wringt nu het schoentje...

Slaag je er echter in het nodige rijbewijs, bijkomende vakbekwaamheidscertificaat (code 95) en medische attesten te behalen, dan moet je nog omkunnen met de vaak stresserende verkeerssituaties, onregelmatige uren en tijdsdruk. Ook moeten chauffeurs zich om de vijf jaar bijscholen om een veilige rijstijl te kunnen waarborgen.

Langs de andere kant geniet je van heel wat vrijheid, afwisseling en werkzekerheid. Je mag daarnaast rekenen op een inkomen van gemiddeld om en bij de 2.600 euro bruto.



5. Heftruckchauffeur

De logistieke sector schreeuwt om alle soorten bestuurders, van tram- en buschauffeurs tot bestuurders trekker-oplegger of stuurman op een binnenvaartschip. Hou je graag het stuur in handen, maar werk je liever dicht bij huis, dan vormt een job als heftruckchauffeur een interessante optie. Je verplaatst goederen met een heftruck en combineert dit - mogelijk - met andere taken als magazijnmedewerker.

Veiligheid primeert voor deze baan en de juiste attitude en het bijhorende attest heftruckbestuurder zijn dan ook essentieel om te kunnen starten. Het loon schommelt rond de 2.400 euro bruto. Eventueel aangevuld met een ploegenpremie en/of extralegale voordelen, verdien je zo zeker niet slecht.

Voordelen zijn verder de jobzekerheid in de buurt en het actieve, gevarieerde werk in teamverband. De soms zware ploegenarbeid met onregelmatige werkuren is dan weer een minpunt.



Gaat je voorkeur eerder uit naar de bouwsector? In de lijst van 234 knelpuntberoepen die arbeidsbemiddelaar VDAB recent bekendmaakte, staan maar liefst 41 bouwberoepen.

