Werken als vastgoedmakelaar: dit zijn de voor- en nadelen (én het loon)

Ben jij klaar voor een carrière in het vastgoed? Jobat.be legt uit wat je moet doen voor je kan beginnen als makelaar en zoomt in op de plus- en minpunten van de veelzijdige maar soms veeleisende job.

Kan je zomaar beginnen als vastgoedmakelaar?

Nee, vastgoedmakelaar is een beschermde beroepstitel die je pas verwerft nadat je een erkenning hebt verkregen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Dat betekent dat je verplicht zelfstandige bent. Om die erkenning te krijgen moet je eerst een stage lopen van minimum 1.500 uren, die je afwerkt in minimum één jaar. Na je stage doe je een schriftelijk en een mondeling examen. Voor beide krijg je maximaal twee kansen. Haal je het niet, dan kan je één keer opnieuw voor een stage gaan. Slaag je wel, dan word je titularis-vastgoedmakelaar en ontvang je een naambord en certificaat van het BIV.

“De examens zijn niet van de poes”, waarschuwt ondervoorzitter OIivier Morobé van het BIV. “Stagiairs moeten hun job echt wel kennen. Maar de slaagpercentages zijn goed, zowat 7 op de 10 slagen na één stage voor de examens. En slechts een heel klein aandeel haalt het helemaal niet na twee examenkansen.”

Zonder BIV-erkenning kan je wel aan de slag als bediende in een vastgoedkantoor. Je werkt dan onder toezicht van een erkende makelaar.

Heb je een diploma nodig?

Ja, voor je aan je stage begint, moet je een diploma kunnen voorleggen: een bachelordiploma of een diploma na een ondernemersopleiding tot vastgoedmakelaar. “Je bachelordiploma moet niet noodzakelijk specifiek in de richting vastgoed zijn, maar we raden het wel aan”, aldus Olivier Morobé. “Al kan je ook met een bachelor in pakweg orthopedagogie aan de stage beginnen. Je zal dan waarschijnlijk wel iets meer moeite moeten doen om de nodige kennis te verwerven. Voor een vastgoedbediende is het diploma niet verplicht, maar wel aangewezen.”

Hoeveel kennis moet je hebben over vastgoed?

Voor je aan de stage begint, doe je een niet-bindende competentietest. Die test leert je waar je sterke en zwakke punten liggen. Aan die laatste werk je tijdens je stage. “Er is geen uitgesproken profiel van de ideale vastgoedmakelaar”, vindt Olivier Morobé. “Een portie levenservaring is mooi meegenomen. Ook specifieke kennis en ervaring in het vastgoed helpen, maar ze zijn geen voorwaarden. Uiteindelijk draait veel om je interesse in de immowereld.”

Wat zijn de voor- en nadelen van de job?

Voordelen:

• “Je begeleidt mensen bij een van de belangrijkste transacties uit hun leven. Het is echt een dienstverlenend beroep.”

• “Na verloop van tijd kan je een mooi inkomen verdienen als je ervoor gaat.”

• “Je komt in contact met veel mensen, vastgoed is een ‘people business’.”

• “Vastgoedmakelaar is een zeer veelzijdige job. Je kan kiezen voor één van de drie takken, of die combineren: bemiddelaar (verkoop en verhuur), syndicus en rentmeester (beheer van andermans eigendom). Geen enkel dossier is hetzelfde. En je bent actief op verschillende domeinen: commercieel, technisch, juridisch, sociaal.”

Nadelen:

• “Flexibiliteit is troef in het leven van een vastgoedmakelaar. Je werkt geregeld ’s avonds of in het weekend. Voor sommigen is dat een probleem.”

• “Je moet op bepaalde momenten stalen zenuwen en veel geduld hebben. Je komt soms in lastige situaties en mensen zijn niet altijd even goedgemutst. De druk kan best groot zijn, want er wordt soms veel van je verwacht.”

• “Soms bots je op een muur van administratie.”

Hoeveel kan je verdienen als starter?

Als stagiair-vastgoedmakelaar heb je recht op een minimumvergoeding van 6,24 euro per uur (exclusief btw). Je kan wel een hogere vergoeding afspreken met je stagemeester. Deze uurvergoeding kan ook uitgebreid worden met een commissie. Of het kan een voorschot zijn op je commissie, dat daarvan wordt afgetrokken.

Heb je je erkenning op zak, dan ga je aan de slag als titularis. Je inkomsten zijn dan erg afhankelijk van de omstandigheden. Ben je meteen succesvol in een eigen kantoor? Of werk je als beginnend makelaar in een groot bedrijf? Wat de ene makelaar verdient, kan sterk verschillen van wat de andere opstrijkt.

Vastgoedbedienden zijn geen zelfstandigen en vallen onder paritair comité 323. Hoeveel je precies verdient, hangt af van je functiecategorie. Voor een starter zonder ervaring ligt het loon tussen 1.954,65 en 2.353,69 euro bruto. Daarbij komen nog een eindejaarspremie, enkel en dubbel vakantiegeld en een aanvullend pensioen. Voorts zijn extralegale voordelen als een bedrijfswagen en smartphone ingeburgerd.

