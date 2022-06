Werken als jobstudent: zo vind je leuk vakantiewerk

1. Wil je een vakantiejob die past bij jouw studies, interesses of ambities of toch eerder die comfortzone verlaten?

Cedric Van Uffel: “Er zijn heel wat uiteenlopende studentenjobs. De meest voorkomende liggen in de horeca, retail of evenementensector. Je kan ook vakantiejobs vinden die in lijn liggen met jouw studies, hobby of interesse. Van grafische vormgeving tot verkoop over lid van een promoteam. Je kan er ook voor kiezen om eens iets totaal anders te gaan doen en jezelf uitdagen om nieuwe skills aan te leren.”

2. Wil je fysieke arbeid of lekker chill?

“In logistieke of productieomgevingen, maar ook in de evenementensector, heb je het meeste kans op een fysiek uitdagende job. Wil je eerder iets rustigs en fysiek minder belastend? Ga dan eerder voor administratieve taken of ijsjesverkoper.”

3. Werk je voor het geld of voor de leuke ervaring?

“Werken als stagehand of horecamedewerker op een festival, kinderen entertainen tijdens een avonturentocht. Het vult misschien niet alle ruimte in je spaarvarken op, maar geef toe: er zijn ergere jobs. Wil je er toch een mooie cent aan verdienen, dan moet je harder zoeken. De vakantiejobs waar je meer dan 13 euro per uur verdient, zijn niet noodzakelijk de bureaujobs. Een job als lader-losser kan je als student tot boven de 16 euro per uur opleveren.” Bekijk hier alle vacatures voor studentenjobs als lader-losser.

4. Tot waar wil of kan je je verplaatsen?

“Aan de Kust of in de Ardennen vind je heel wat horecajobs. Heb je daar een slaapplek of geraak je er vlot met het openbaar vervoer? Dan kan je heel wat extra opportuniteiten toevoegen aan je lijstje. Maar ook voor andere jobs, die ogenschijnlijk dichter bij huis liggen, kan je best vooraf even nagaan hoe je er kan geraken. Niet alle bedrijven zijn even toegankelijk met het openbaar vervoer. Heb je een eigen wagen of een rijbewijs B? Dan krijg je er meteen nieuwe kansen bij als chauffeur, koerier, meteropnemer of met de scooter reclamefolders in de brievenbussen stoppen.”

Tip: Heb ik als jobstudent recht op vakantie? En wanneer verliezen mijn ouders hun kindergeld? Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden over vakantiewerk.

5. Werk je liever alleen of in teamverband?

“Ben je een echte teamspeler? Ga dan zeker voor een job met heel wat collega’s om je heen. Productie, retail, logistiek en evenementen zullen jouw ideale biotoop zijn. Wil je liever niet te veel directe collega’s om je heen? Ga dan voor een vakantiejob als chauffeur, bibliothecaris of medewerker tuinonderhoud.”

In deze sectoren vind je nu nog (de meeste) vacatures

“De overgrote meerderheid van de vacatures voor studenten zijn interimjobs”, weet Joke Van Bommel van VDAB. “Sectoren die eruit springen zijn horeca & toerisme, groot- & kleinhandel, zakelijke dienstverlening zoals schoonmaak en callcenter. Ook in de sectoren van ontspanning, cultuur en sport, openbare besturen en maatschappelijke dienstverlening zijn er vaak studentenjobs te vinden.”

“De meeste vacatures liggen ongetwijfeld in retail, horeca en de evenementensector”, weet ook Cedric Van Uffel. “Die laatste sector smeekt naar extra handjes om te helpen bij de opbouw van podia en tenten. Gemiddeld liggen de lonen voor vakantiejobs in deze sectoren tussen de 9 euro en de 13 euro per uur.” Handig om te weten: bruto en netto zijn bijna hetzelfde voor jobstudenten. Zo betaal je als jobstudent amper sociale bijdragen en geen belastingen. Veel succes!

Nog op zoek? Bekijk hier de vacatures voor studentenjobs op Jobat.be

Lees ook op Jobat.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.