Werken als interim: krijg je dan een hoger loon? En met welke voordelen en nadelen moet je rekening houden?

Hoewel er meer vacatures voor vaste banen worden aangeboden, en VDAB daarvoor vorig jaar een recordaantal vacatures ontving, is de vacaturegraad in ons land veel hoger voor interimjobs (19,72 procent) dan voor vaste banen (4,38 procent). Dat blijkt uit de cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel over het aantal vacatures in Belgische bedrijven in het derde kwartaal van 2022. Die vacaturegraad staat voor het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming.



Uitsluitend via uitzendbureaus

Alleen erkende uitzendbureaus mogen in België aan uitzendarbeid doen. Daarbij wordt een interimkracht in dienst genomen door zo’n bureau, om (tijdelijk) te worden uitgeleend aan een onderneming die klant is van het uitzendbureau.

Ben je op zoek naar een interimjob? Dan kun je je in verschillende kantoren inschrijven. Dat is meteen een eerste voordeel van dit statuut: je hoeft jezelf niet te binden aan één kantoor (en dus werkgever). Daarnaast zijn er heel wat jobmogelijkheden in de interimarbeid, over alle sectoren heen.

De meeste interimjobs vind je in de dienstensector, zoals handel, horeca en logistiek/distributie, en de industriesector, zoals voeding, tabak, metaalnijverheid en de farmaceutische bedrijven. Als interim kun je meestal heel snel opstarten in een nieuwe job én vaak dient zo’n baan als springplank naar een uiteindelijke vaste betrekking.

Combineren met ander inkomen

Steeds meer werknemers combineren uitzendarbeid ook met een andere inkomensbron, zoals een contract van onbepaalde duur of een pensioen. Uitzendarbeid biedt de kans om verschillende banen uit te proberen en te ontdekken of een bepaalde job voor jou is weggelegd of niet.

Voordelen en nadelen van interimwerk

De loonvoorwaarden van interimkrachten zijn in de praktijk gelijkgesteld aan die van collega’s met een vast contract. Het loon van een uitzendkracht wordt wel anders berekend dan dat van een vaste medewerker.



Het nettomaandloon van uitzendmedewerkers lijkt hoger en de bedrijfsvoorheffing is verschillend: zo wordt het loon van een uitzendkracht berekend.

Tegenover de voordelen van een job als interim, zoals meer flexibiliteit en leerkansen, staat dat je in zo’n statuut toch een stuk kwetsbaarder bent dan collega’s met een vast contract. Een uitzendbureau kan op ieder moment beslissen dag- of weekcontracten niet meer te verlengen. Dat betekent echter ook dat je als interimmedewerker meestal de eerste bent die mag vertrekken wanneer het bedrijf wil afslanken.

Daarnaast geniet je minder doorgroeimogelijkheden in de organisatie. Krijg je uiteindelijk wel een vast contract aangeboden, dan zal je de anciënniteit die je hebt verworven tijdens je interimperiode ook niet altijd kunnen meenemen.



Vaak heb je als uitzendkracht ook geen recht op extralegale voordelen. Zo ontvang je enkel een eindejaarspremie wanneer je meer dan 65 dagen gewerkt hebt tussen 1 juli en 30 juni.

