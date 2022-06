Wereldwijde voedselprijzen dalen opnieuw licht, maar blijven erg hoog

“Bij de tweede rit bespaarde ik al 2 euro diesel per 100 km”: zo kan ecorijden je geld opleveren

De benzineprijzen stijgen naar een absolute recordhoogte, en heel wat mensen proberen minder te rijden of de goedkoopste pomp te zoeken. Maar ook met ecodriving kan je besparen op brandstofkosten, maakt verkeersveiligheidsinstituut Vias zich sterk. Of we dat wilden uitproberen, moesten ze ons maar één keer vragen. Met instructeur Jean-Noël legden we twee keer hetzelfde traject af: een keer zonder en een keer mét zijn ecodrive-aanwijzingen. En verrassend: we merken een duidelijk verschil in verbruik én in onze portemonnee.

