Wereldwijde voedingsprijzen met meer dan 20 procent gedaald

Niet samenwonen met je (nieuwe) partner is fiscaal nadelig: “In plaats van 18.000 betaal je 398.000 euro erfbelas­ting op een erfenis van 750.000 euro”

De Brusselse regering heeft beslist de successierechten te hervormen naar voorbeeld van het Vlaams Gewest. Dat betekent dat ook in Brussel feitelijk samenwonende partners zullen worden gelijkgesteld aan gehuwden voor de toepassing van de successierechten. Maar in 10 procent van de relaties in ons land wonen de partners helemaal niet samen, stipt fiscaal expert Michel Maus aan. Die mensen worden - weer eens - over het hoofd gezien. “In het Vlaams Gewest kunnen de tarieven voor hun erfbelasting oplopen tot 55 procent”, zegt hij.