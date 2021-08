Wendy Van Wanten (61) over haar vakantie: “Of je nu in een kamer van 100 euro per nacht slaapt of in een van 200 euro maakt op zich weinig verschil”

Het vakantie­geld van Kathleen Aerts (43): “We zijn een erg ondernemen­de familie als we op vakantie gaan”

8 juli “Aangezien mijn man en ik een eigen reisbureau hebben, zijn wij bevoorrecht en gaan we haast het hele jaar door op reis. Tijdens de week zitten we vaak achter de computer, maar het gebeurt zelden dat we twee weekends op rij thuisblijven.” Kathleen Aerts (43), ex-K3’tje met een eigen reisbureau in Zuid-Afrika, laat in haar portemonnee én haar ziel kijken. In onze rubriek Centen & percenten, die voor de gelegenheid een zomers tintje kreeg, vertelt ze honderduit over waar ze haar vakantiegeld aan uitgeeft. “Avontuur is voor mij belangrijker dan souvenirs of een chic hotel.”