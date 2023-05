Welkomstkorting van 500 euro voor gas en stroom? Zo mispak je je niet aan de kleine lettertjes

“Als topsporter zal je in ons land niet snel rijk worden”: voormalig judokampi­oen Dirk Van Tichelt laat in zijn portefeuil­le kijken

Ex-topjudoka en judocoach Dirk Van Tichelt (38), momenteel te zien in het nieuwe VTM-programma ‘Special Forces: Wie Durft Wint’, gunt ons een inkijkje in zijn financiën. Is ‘De Bronzen Beer van Brecht’ ook een goudhaantje? “Toen iedereen plotseling thuis begon te werken, was dat een cadeau voor mijn portemonnee.”