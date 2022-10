Welke (woon)lening kan je afsluiten voor je tiny house?

Spaargids.beKleiner, duurzamer, goedkoper, milieuvriendelijker en verplaatsbaar: een tiny house heeft enkele interessante voordelen ten opzichte van een standaardwoning. Maar hoe financier je zo’n compact huisje? Via een woonlening? Of zijn er andere opties zijn er om een tiny house te kopen op afbetaling? Spaargids.be zoekt het uit.

Een tiny house is een woonconcept dat is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Soms lees je wel eens dat het de woonvorm van de toekomst is. Meestal heeft een tiny house een oppervlakte tussen 15 en 50 m². De kostprijs varieert tussen 50.000 en 100.000 euro. Fors goedkoper dus dan een gewoon huis. De mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedraagt in ons land immers 252.000 euro, blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Voor een gewoon huis ga je doorgaans een woonlening aan. Voor een tiny house is dat niet bij elke bank mogelijk en moet je soms een lening op afbetaling afsluiten.

Geen klassieke woning voor BNP Paribas Fortis en ING

“Een tiny house beschouwen wij niet als een klassieke woning, waardoor het niet in aanmerking komt voor een hypothecaire lening met een onroerend doel”, zegt Valléry Halloy van BNP Paribas Fortis. “Bovendien zijn de bedragen voor ‘lichte woningen’ zoals tiny houses, caravans of yurts (traditionele nomadententen, nvdr.) te klein om in aanmerking te komen voor hypothecaire financiering. Verhoudingsgewijs zouden de hypotheekkosten ook veel te hoog zijn.”

Een verhaal dat ook Peter Dercon van ING bevestigt. “ING België biedt vandaag geen hypothecair product aan voor dit type van goed dat zich tussen een roerend en onroerend goed situeert. Er bestaat geen duidelijke definitie voor een tiny house. Het heeft geen typische kenmerken, zoals bijvoorbeeld een minimale en maximale oppervlakte. Wel is een tiny house in principe verplaatsbaar, terwijl een hypothecair krediet gekoppeld is aan een specifieke locatie, zoals een onroerend goed of een vast adres.”

Wel mogelijk bij KBC

In tegenstelling tot BNP Paribas en ING België kan je bij KBC Bank een tiny house uitsluitend kopen via een hypothecaire lening. “Zo’n woning valt bij ons onder hypothecair krediet”, vertelt Pieter Kussé van KBC Bank. “We beschouwen zo’n huis als onroerend goed uit zijn aard. Een hypotheek nemen op het gefinancierde goed is dus mogelijk. Een andere kredietvorm is hiervoor niet mogelijk bij KBC.”

Geval per geval bekijken

Bij Belfius zijn er dan weer twee mogelijkheden. “Een tiny house zullen we in principe als onroerend beschouwen als het ofwel fysiek verankerd is in de grond en niet kan worden verplaatst zonder beschadiging, ofwel wanneer de partijen de bedoeling hebben om het tiny house op duurzame wijze ter plaatse te laten”, klinkt het. “Is aan geen enkele van die voorwaarden voldaan, dan zal onze bank het tiny house als roerend beschouwen. Of een tiny house roerend of onroerend is, hangt dus af van geval tot geval.” Voor sommige tiny houses kan je bij Belfius dus alleen een woonkrediet aanvragen, voor andere alleen een consumentenkrediet.

Lening op afbetaling

Een tiny house financieren bij BNP Paribas kan uitsluitend met een lening op afbetaling. “De regels en voorwaarden zijn anders voor zo’n lening”, zegt Valéry Halloy. “Een lening op afbetaling heeft een aantal voordelen. Ze is eenvoudig, vereist geen bezoek aan een notaris en vermijdt hypotheekgarantie. Ze laat ook toe een bepaald bedrag te lenen tegen een vaste rentevoet en voor een periode die vóór de ondertekening van het contract wordt vastgesteld.”

Een lening op afbetaling of consumentenkrediet is ook bij ING België de enige mogelijkheid om een tiny house te bouwen of te kopen. “Zolang er maar geen sprake is van een hypotheekregistratie of van de aankoop van grond, wat wettelijk verboden is voor consumentenkredieten”, zegt Peter Dercon. Hij voegt er meteen aan toe dat het aantal aanvragen van een consumentenkrediet voor een tiny house verwaarloosbaar klein is bij ING België.

