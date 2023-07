Welke tuinspullen zijn verzekerd tegen schade of diefstal?

IndependerRobotmaaier, ligzetels, loungestoelen, een gasbarbecue: almaar meer mensen hebben ze permanent buiten in hun tuin staan. Maar ben je verzekerd als ze gestolen worden of beschadigd raken? Independer.be legt uit.

Meer en meer mensen leven sinds covid ‘buiten’ in de zomer, en dat uit zich in het amalgaam aan tuinmeubelen dat je nu in veel tuinen ziet staan. Van ligzetels tot loungesets, van dure gasbarbecues tot mobiele pizzaovens: ze maken almaar meer deel uit van het gewone tuininterieur. Verlang jij ook een flinke uitzet, besef dan wel dat je even moet nagaan of al dat (soms dure) materiaal wel degelijk verzekerd is mocht er iets misgaan.

Opbergen is de regel

Over het algemeen zijn nogal wat tuinattributen verzekerd via je woonverzekering (brandverzekering), en dan meer bepaald via de bijkomende waarborg diefstal. Maar heel wat verzekeringsmaatschappijen eisen wel dat spullen achter slot en grendel in je tuinhuis worden bewaard, willen ze verzekerd zijn. Bij een schadegeval door diefstal moeten er bovendien duidelijk inbraaksporen zijn vóór de verzekering tussenkomt.

Wat met losse spullen?

Voor spullen die zomaar los in je tuin staan, gelden bij heel wat verzekeraars andere regels. Een algemene richtlijn is er niet. Het is de verzekeringsmaatschappij die in de kleine lettertjes van de polis vastlegt wat er gedekt is bij diefstal en wat niet.

Bij sommige verzekeraars zijn zowel het tuinhuis, de tuinserre als het buitenstaande tuinmeubilair opgenomen in de standaard woonverzekering. Bij andere verzekeringsmaatschappijen moet je een aparte tuinverzekering afsluiten als je je losstaande spullen wil verzekeren. Er zijn zelfs specifieke verzekeringen enkel voor de schade aan zwembaden. Check dus even je eigen contract, of vraag het na bij je verzekeraar.

En wat bij stormschade?

Ook voor stormschade kun je maar beter even je verzekeringscontract checken. Daarin staat duidelijk aangegeven wat er precies onder de dekking valt. De meeste verzekeraars redeneren dat enkel bijgebouwen onder je woning vallen, ook in het geval van brand- of waterschade. Dat wil zeggen dat je indien nodig een bijkomende tuinverzekering moet afsluiten als je bepaalde tuinattributen wil verzekeren. Of je kunt je kostbare spullen natuurlijk veilig opbergen als er slecht weer aankomt.

