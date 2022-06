Welke supermarkt heeft de goedkoopste huismerken? “Prijsverschillen tot 12,46% voor een kar basisproducten”

“Elk Belgisch gezin bespaart gemiddeld 500 euro per jaar met kortings­bon­nen en acties”: zo haal je het meest uit die coupons

We spenderen met zijn allen duizenden euro’s per jaar in de supermarkt. Zo blijkt uit cijfers van retailexpert Gondola. Kortingsbonnen bieden, zeker in de huidige tijden van stijgende prijzen, een deugddoend doekje voor het bloeden. Hoeveel kun je besparen met ‘couponing’ en hoe pak je dat aan? Deze retailexperts zetten je op weg: “Een kortingsbon is geld.”

30 mei