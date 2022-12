Welke spaarformule past het best bij jouw situatie en budget? 7 methodes onder de loep genomen

Spaargids.beSparen is voor alle leeftijden. Je kan het doen via allerlei spaarproducten, al hangt veel uiteraard af van waarvoor je wenst te sparen. Welke methode is nu het meest geschikt voor jou? Spaargids.be zet de verschillende spaarformules voor je op een rij.

Afhankelijk van de levensfase waarin je je bevindt, kijk je anders tegen sparen aan. Bovendien verdeel je je spaargeld wellicht ook over verschillende spaarformules. Een deel van je centen wil je snel en makkelijk beschikbaar houden, een ander deel van je spaargeld kan je mogelijk langere tijd missen.

Via de vergelijkers van Spaargids geven we hieronder, per spaarproduct voor particulieren, de twee spaarmogelijkheden met de interessantste opbrengst aan.

1. Klassieke spaarrekening

Stel: je bent afgestudeerd en net aan de slag in je eerste job. Dan is het slim om meteen een deel van je loon te sparen. Dat kan onder meer via de klassieke spaarrekening. Zo’n rekening openen, is gratis en het geld kan je op elk ogenblik opnemen. Maar op veel rendement hoef je niet te rekenen. De meeste banken hanteren een totale jaarlijkse rente van 0,11%.

Enkele banken kiezen voor hogere rentevoeten. De uitschieter is op dit moment Santander Consumer Bank, dat 1,20% rente aanbiedt.



Beginnen met sparen? Hier achterhaal je wat voor jou de meest geschikte spaarrekening is.

2. Sparen voor kinderen en jongeren

Wie jonger dan 25 of 27 jaar is, afhankelijk van de bank waar je aanklopt, heeft de mogelijkheid om een jongerenspaarrekening te openen. Ook hier geniet je alle vrijheid: je spreekt om het even wanneer je geld aan en je hoeft niet te betalen om een jongerenspaarrekening te openen.

De rentes zijn er echter evenmin hoogvliegers. De meeste aanbieders beperken zich tot de totale wettelijke minimumrente voor gereglementeerde spaarboekjes van 0,11%. Uitschieters zijn de Franstalige coöperatieve bank CPH (0,25%) en Europabank (0,20%).

Voor je jonge kinderen kan je dan weer een babyspaarrekening openen. De rekeningen met de hoogste totaalrente zijn momenteel CPH Bank voor kinderen jonger dan drie jaar (0,55%) en CPH Bank voor kinderen van drie tot twaalf jaar (0,35%).



Tip: Snel en eenvoudig baby- en jongerenspaarrekeningen vergelijken doe je via Spaargids.be.

3. Termijnrekening

Verlang je hogere intresten en kan je je spaargeld een bepaalde tijd missen? Dan is een termijnrekening misschien een optie. Het geld moet op de rekening blijven staan zolang de gekozen termijn loopt. Ook de rentevoet blijft gedurende de volledige duur van het contract behouden.

Op de opbrengst ben je roerende voorheffing verschuldigd. De bank houdt die voorheffing automatisch af. Wij nemen als voorbeeld een termijnrekening met een looptijd van vijf jaar. Opteer je voor de hoogste nettorentevoet, dan kom je bij Izola Bank Saver+ (1,575%) en Bank de Kremer (1,575%) terecht.



Kan je (een deel van) je spaargeld even missen? Dit zijn de termijnrekeningen met de hoogste rendementen en de beste voorwaarden.

4. Pensioensparen via verzekering

Tijdens je actieve loopbaan sparen voor je pensioen, is zonder meer een goed idee. Hoe vroeger je met pensioensparen begint, hoe hoger het opgebouwde kapitaal wanneer je met pensioen gaat.

Aan pensioensparen via een verzekering is bovendien een fiscaal voordeel verbonden. Je krijgt 30% belastingvermindering bij een jaarlijkse storting tot 990 euro. Stort je tussen 990 en 1270 euro per jaar, dan krijg je 25% belastingvermindering op je storting. Momenteel bieden Baloise (0,58%), AXA en AG (beide 0,50%) de hoogste bruto gewaarborgde rente aan.



De verschillende aanbieders van pensioensparen via verzekering naast elkaar leggen? Dat doe je hier.

5. Pensioenspaarfondsen

Behalve pensioensparen via een verzekering, is er ook de mogelijkheid om dat via pensioenspaarfondsen te doen. Dan kies je voor meer risico. Je geld wordt belegd in aandelen en obligaties. Wat die zullen opbrengen, hangt af van hoe die het doen op de financiële markten. Ze kunnen zowel stijgen als dalen in waarde.

Pensioenspaarfondsen leveren een fiscaal voordeel op. Zoals bij pensioensparen via een verzekering heb je recht op 30% of 25% belastingvermindering van de jaarlijkse storting, naargelang je 990 euro of tussen 990 en 1.270 euro stort.



Tip: Bekijk hier het overzicht van de verschillende pensioenspaarfondsen.

6. Kasbons

Kasbons kopen, is een andere relatief veilige vorm van sparen waarmee je al heel vroeg kunt beginnen. Dan leen je voor een bepaalde tijd geld uit aan een bank. De financiële instelling betaalt je in ruil intrest op die som. Op het einde van de looptijd krijg je het kapitaal en alle intresten uitbetaald, tenzij je kiest om de interesten jaarlijks te ontvangen.

Er zijn verschillende soorten kasbons met looptijden die kunnen lopen van één tot vijftien jaar. De rentevoet ligt vast bij aankoop van de kasbons. Hierbij gaat de financiële instelling uit van basisrente. Op kasbons is immers 30% roerende voorheffing verschuldigd. Kasbons mag je verkopen voor het einde van de looptijd. Voor kasbons met bijvoorbeeld een looptijd van vijf jaar bieden Deutsche Bank (1,414%) en vdk bank (1,33%) de hoogste nettorentevoet aan.

Op zoek naar de kasbons met de hoogste rente? Je vindt ze via deze vergelijker.

7. Langetermijnsparen

Langetermijnsparen levert net als pensioensparen een fiscaal voordeel. Je mag het combineren met pensioensparen en het blijft ook fiscaal aftrekbaar na je 65 als je dan nog beroepsinkomsten hebt. Geniet je een fiscaal voordeel voor de afbetaling van je woonkrediet, dan mag je dat combineren met het fiscaal voordeel van langetermijnsparen.

De startdatum van je krediet is bepalend voor je fiscaal voordeel. Langetermijnsparen kan via tak 21 (vastrentend), via tak 23 (op basis van fondsen) of een combinatie van beide. Baloise (0,58%) en AG Insurance en AXA (beiden 0,50%) vormen momenteel de top drie van aanbieders met de hoogste bruto gewaarborgde intrestvoet.



Via de onderstaande vergelijker van Spaargids.be zie je snel en eenvoudig welk langetermijnspaarproduct aansluit bij jouw spaarbehoeften.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.