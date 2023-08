Welke korting krijg je op de registratiebelasting bij de aankoop van een woning?

Spaargids.beWie een onroerend goed - zoals een woning - koopt, moet naast de aankoopprijs ook notariskosten en registratiebelasting betalen. Hoeveel die laatste bedraagt, verschilt van gewest tot gewest. Zowel Brussel als Wallonië geven sinds recent een grotere korting op je registratiebelasting als je een huis of appartement koopt om er zélf in te wonen. In Vlaanderen gebeurde dat eerder al. Hoeveel bedragen die kortingen? Spaargids.be overloopt de cijfers.

In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest bedraagt de registratiebelasting 12,5% op de aankoopprijs of op de marktwaarde, indien die hoger ligt. Die laatste bepaling moet vermijden dat koper en verkoper op papier een te lage prijs zouden aangeven om zo belastingen te ontlopen.

De registratiebelasting is dus niet van de poes, maar om het leed te verzachten zijn belangrijke kortingen mogelijk. Dat gebeurt door de berekening van het tarief niet op het hele aankoopbedrag te doen. Onder bepaalde voorwaarden moet de koper namelijk geen registratiebelasting betalen op de eerste schijf van 200.000 euro. Bedraagt zijn aankoopprijs dus minstens 200.000 euro, dan heeft hij al een belastingkorting van 200.000 euro x 12,5%, of 25.000 euro. Dit voordeel geldt ook voor de aankoop van een gebouw op plan, indien dit niet onder het btw-stelsel wordt aangekocht. Het voordeel is daarmee ruimer dan vroeger. Tot 1 april 2023 bedroeg de vrijgestelde schijf immers 175.000 euro.

Er zijn - zoals gezegd - wel voorwaarden aan het bekomen van de korting: Zo mag de koopsom niet hoger liggen dan 600.000 euro. Ook dit is een versoepeling. Voor 1 april 2023 was het ‘maar’ 500.000 euro. Voorts moet het gaan om een pand dat geheel of gedeeltelijk bestemd is om in te wonen. Een magazijn telt niet. En de aankoop moet in volle eigendom gebeuren: voor de aankoop van een blote eigendom of een vruchtgebruik is er dus geen korting. En de koper mag geen andere woning in volle eigendom bezitten. Bezit hij wel al een ander pand, dan kan hij alsnog een korting krijgen als hij zijn eerste woning binnen de twee jaar verkoopt. Hij dient op dat moment de korting aan te vragen.

Ten slotte moet de genieter van het abattement, zoals de eerste schijf waarop geen belasting betaald moet worden officieel heet, vijf jaar in het pand blijven wonen. Al is er sinds 1 april 2023 wel een versoepeling. Wie binnen de vijf jaar verhuist, moet slechts het deel van de korting terugbetalen dat overeenstemt met de nog niet verstreken jaren. Voordien was dat het volledige bedrag.

Wie voor het abattement in aanmerking komt, kan eventueel nog één of meerdere bijkomende vrijgestelde schijven krijgen als hij er zich toe verbindt om binnen de vijf jaar de energieprestatiebeoordeling van zijn woning met minstens twee trappen te verbeteren. Ze bedraagt 25.000 euro per sprong van energieklasse.

En nog dit: er is eveneens een abattement bij de aankoop van een bouwgrond, die niet gekoppeld is aan de bouw van een woning op plan. Dat is wel beperkt tot de eerste schijf van 100.000 euro. Om van het voordeel te kunnen genieten, mag de bouwgrond niet meer dan 300.000 euro kosten.



Brussel is overigens niet het enige gewest dat een abattement toekent. Ook in Wallonië is dat het geval. Sinds 1 juli 2023 is het er trouwens verdubbeld van 20.000 euro naar 40.000 euro voor woningen die niet meer dan 350.000 euro kosten. Kosten ze tussen 350.000 euro en 500.000 euro, dan geldt een degressief tarief volgens de formule 40.000 euro – ((20.000 x (belastingbasis – 350.000)/(500.000 – 350.000)).

Net als in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest bedraagt het tarief van de registratiebelasting in Wallonië 12,5%. Het fiscale voordeel loopt dus op tot 12,5% van de vrijgestelde som.

En ook hier geldt dat het voordeel is weggelegd voor aankopen in volle eigendom door personen die geen andere woning bezitten.



In het Vlaams Gewest geldt een andere regeling.

Het standaardtarief bedraagt 12%. Gaat het om de aankoop van een woning die als gezinswoning moet dienen, dan zakt dat naar 3%. In het geval van een ingrijpende energetische renovatie of sloop en heropbouw van de gezinswoning is zelfs een tarief van 1% mogelijk. Dat laatste geldt ook als je je vestigt in een pand dat op de lijst van het onroerend erfgoed staat.

Hier wordt dus niet met een abattement gewerkt. Dat betekent dat ook kopers van een grote, dure woning in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel.

