Welke jonge belegger houdt het meest over van 10.000 euro? “Sofina maakte helaas een valse start”

Ellende op Britse luchthaven blijft duren: “Zeker 15.000 Britten gestrand in het buitenland”

Duizenden Britten zijn naar verluidt gestrand in het buitenland omdat vluchten waarmee ze naar huis zouden terugkeren werden geannuleerd. Dat meldt het Britse persbureau PA op basis van gegevens van adviesbureau PC Agency, dat gespecialiseerd is in de reisindustrie.

6 juni