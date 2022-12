Welke invloed hebben de vele indexeringen op je pensioen? Expert legt uit vanaf wanneer je een hogere uitkering krijgt

Nadat onze lonen massaal stegen in 2022: moeten we dan salaris afstaan als de inflatie daalt in 2023?

Was 2020 het coronajaar, dan was 2021 economisch gesproken het jaar van de krapte op de arbeidsmarkt en 2022 het jaar van de inflatie. Die inflatie voelden de meeste Vlamingen op een aangename manier op hun loonbrief, met dank aan de automatische indexering van de lonen. Maar wat als de inflatie daalt in 2023? Gaat ons salaris dan terug omlaag? Onze werkexpert Stijn Baert blikt vooruit.

23 december