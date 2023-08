Welke factoren bepalen jouw pensioen later? En wie heeft recht op een extra groepsverzekering?

JobatWil je nu al investeren in je oude dag? Dan zijn er jobs die je een grotere kans bieden om later van een mooi pensioen te genieten. Jobat.be zocht uit welke functies dat zijn en op welk pensioenbedrag je dan (ongeveer) mag rekenen. Ook groepsverzekeringen nemen we onder de loep.

Bij de overheid

Dat ambtenaren een fiks pensioen krijgen, is een cliché dat toch enige waarheid bevat. Volgens cijfers van Pensionstat bedroeg het rustpensioen van een ambtenaar in 2021 gemiddeld 2.978 euro bruto, en dat is zo’n 1.600 euro meer dan het gemiddelde maandelijkse brutopensioen van een werknemer.

Een overstap naar de overheid maken kan je zeker nog iets opleveren, want het maandelijkse brutopensioen van iemand met een gemengde loopbaan bedraagt gemiddeld 2.599 euro. Dat is dus alvast een carrière die je kan overwegen ter voordele van je pensioen.



Benieuwd naar jouw situatie later? Zo bereken je hoeveel pensioen jij zal krijgen.

Bedrijfsgrootte, regio en sector

Als je niet voor de overheid wil werken, moet je kijken naar de jobs die het best betalen. Naast je aantal gewerkte jaren en gezinstoestand is je loon immers een belangrijke factor in de berekening van je pensioen. Concreet gaat het dan om je brutoloon.

Gemiddeld genomen ligt dat alvast hoger in grotere organisaties, en ook verschillen de gemiddelde brutolonen tussen provincies: ben je tewerkgesteld in Brussel, Vlaams-Brabant of Antwerpen, dan verdien je gemiddeld meer dan iemand die werkt in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen of Limburg.



Lees ook: De loonverschillen tussen de Vlaamse provincies onderling en Brussel.

Wie verdient er het meest? Dat zijn volgens het Salariskompas anno 2022 management- en directieleden, juridische profielen, mensen in R&D (research and development), ingenieurs en onderzoekers. Hun lonen variëren tussen gemiddeld 4.158 en 6.186 euro bruto.



In welke sectoren verdien je het meest? En in welke het minst? Bekijk het hier in ons Salariskompas.

Groepsverzekering

Ook een groepsverzekering – het extralegale voordeel waarbij je werkgever een stuk van je loon opzijzet voor later – zorgt voor een mooie aanvulling op je pensioen. Als pensioensparen voor jou belangrijk is, kan je dus zoeken naar een job waarbij een groepsverzekering deel uitmaakt van je loonpakket.

Het Salariskompas van Jobat (2022) wijst uit dat vorig jaar 64 procent van de bedienden konden rekenen op een groepsverzekering. Dat is een stijging met 4 procentpunt sinds 2018. Slechts 31 procent van de arbeiders in ons land had een groepsverzekering, en dat is 2 procentpunt minder dan het jaar voordien. Statutaire en contractuele overheidsmedewerkers hadden dat extralegale voordeel nog minder vaak. Zij hebben dan ook minder nood aan dat aanvullende pensioen.

Bepaalde functies springen erbovenuit. In 2022 had 70 procent van de functies binnen de categorieën hr & personeel en advies & consultancy een groepsverzekering. Voor ICT-profielen, ingenieurs en management- en directieleden ligt dat percentage nog hoger: 74 procent. Wie zich bezighoudt met R&D spant de kroon: liefst 77 procent van hen kan rekenen op een groepsverzekering in hun loonpakket.

Waar je vooral niet moet zoeken naar een groepsverzekering is, volgens het Salariskompas, bij de vrije beroepen, zoals bijvoorbeeld architect (26 procent), onderwijsfuncties (21 procent) of functies in de horeca (20 procent).



Je brutoloon speelt dus een cruciale rol in de berekening van je pensioen later. Via de onderstaande kader kan je jouw loon vergelijken met gelijk(w)aardige functies.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.