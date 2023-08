Welke bankkaart gebruik je best op vakantie? En is betalen met QR-code goedkoper? “Geld afhalen met de creditcard kan tot 15 euro extra kosten”

Reisexpert waarschuwt voor 8 oplichting­strucs in het buitenland: “Een taximeter is hét ultieme frau­de-instrument”

Wat als je hotel niet bestaat of de taxichauffeur een zeer hoog bedrag aanrekent? En welke nieuwe trucs gebruiken zakkenrollers? Onze reisexpert Johan Lambrechts overloopt 8 oplichterstrucs die hij het vaakst tegenkomt in het buitenland én hij vertelt hoe je ze kan voorkomen: “Deze truc zie je meer en meer in de Franse benzinestations.”