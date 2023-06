Welk nettobedrag ontvang je écht van je pensioensparen? In het allerslechtste geval kan je verlies lijden

Verschillende mogelijkheden

1. Pensioenspaarfonds

Wie aan pensioensparen wil doen, heeft meerdere opties. De eerste is te kiezen voor een pensioenspaarfonds bij een bank. De stortingen die je in dat fonds doet, worden belegd in aandelen, obligaties en cash. Je kan daarbij zelf bepalen of je graag veel investeert in aandelen of het toch liever bij obligaties houdt. Voor ieder soort pensioenspaarder heeft de bank een aangepaste oplossing.

Telkens je een storting doet, krijg je extra deeltjes in dat pensioenspaarfonds. Op het einde van de rit kan je die deeltjes dan verkopen tegen de waarde die ze op dat moment hebben. De uiteindelijke opbrengst hangt dus volledig af van de evolutie van de waarde van de aandelen en obligaties waarin werd belegd. En die kan zowel mee- als tegenvallen. In het allerslechtste geval kan je dus verlies lijden.



2. Pensioenspaarverzekering

De tweede mogelijkheid is te kiezen voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Die belooft je tegen de pensioenleeftijd een bepaald kapitaal uit te betalen. Ze biedt je daartoe via een tak21-spaarverzekering een gewaarborgde basisrente, die eventueel nog verhoogd kan worden met een winstdeelneming als ze erin slaagt om je storting met winst te herbeleggen en haar financiële toestand dat toelaat.



3. Tak23-beleggingsverzekering

Een derde mogelijkheid is te opteren voor een pensioenspaarverzekering via een tak23-beleggingsverzekering bij een verzekeraar. Die garandeert ook hier op de pensioenleeftijd een bepaald bedrag uit te betalen. Hoeveel precies, hangt af van de beleggingen die met je stortingen gebeuren. Je centen worden net als bij een bancair pensioenfonds belegd in een onderliggend fonds met aandelen, obligaties en cash. En ook hier hangt het uiteindelijke bedrag af van de evolutie van de activa waarin wordt geïnvesteerd.

4. Alternatief: Tak44

Ten slotte kan je ook nog kiezen voor een zogenaamde tak44-oplossing, waarbij je een deel in een tak21-spaarverzekering en een deel in een tak23-beleggingsverzekering stopt.

Hoe veilig zijn deze pensioenspaarformules?

Wil je de garantie dat je geen verliezen op je stortingen te verteren krijgt, dan moet je kiezen voor een tak21-pensioenspaarverzekering. Je krijgt dan de waarborg van een minimale opbrengst, die nog kan worden aangevuld met jaarlijkse winstdeelnemingen. De rit gaat dus uitsluitend omhoog.

Met de keuze voor een pensioenspaarfonds bij een bank of een tak23-beleggingsverzekering bij een verzekeraar heb je die garantie niet. Als de beurzen daar zwaar terugvallen, zakt de waarde van je pensioenspaarbeleggingen mee. Deze spaarformules bieden dus een pak minder zekerheid. De keerzijde is dat je er een hoger rendement mee kunt halen als de wind meezit.

Hierbij geldt wel een belangrijk verschil. Kies je voor een verzekeringsmaatschappij, dan wordt je pensioensparen uitbetaald op het moment dat je met pensioen gaat. Kies je voor een bancair pensioenspaarfonds, dan kan je de uitbetalingsdatum zelf kiezen. Zijn de beurskoersen tegen je pensioenleeftijd in een dip beland en wil je wachten om ze op te nemen, dan krijg je die mogelijkheid.

Wat als je bank/verzekeraar in financiële moeilijkheden zou raken?

Voor een bancair pensioenspaarfonds zijn er weinig problemen. Het fonds staat juridisch los van de beherende bank. Het heeft een eigen vermogen, dat de pensioenspaarders toebehoort. Problemen bij de bank treffen het fonds niet.

Voor een verzekeringsmaatschappij is dat anders. Daar biedt de verzekeraar de garantie dat hij een bepaalde som zal uitbetalen. Maar ook hier hebben de spaarders een parachute. De beleggingen die met jouw geld in een tak23-verzekering werden gedaan, zitten in een onderliggend fonds waarop de spaarders een voorrecht hebben. Kozen ze voor een tak21-pensioenspaarverzekering, dan genieten ze tot 100.000 euro per persoon van de waarborg van een beschermingsfonds.

Op welk belastingvoordeel kan je rekenen?

Ten slotte nog dit: voor de fiscale aftrekbaarheid van de premies maakt het niet uit of je kiest voor pensioensparen via een bank of via een verzekeringsmaatschappij. Als je tot 990 euro spaart, krijg je een belastingvermindering van 30 procent van je storting. Spaar je een bedrag tussen 990 euro en 1.270 euro, dan zakt die tot 25 procent van je storting.

