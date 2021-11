Weinig concentratie als je thuiswerkt? Met deze tips krijg je meer focus

JobatDe kans is groot dat we binnenkort weer massaal van thuis moeten werken. Voor sommige mensen is dat een zegen, voor anderen eerder een vloek. Een aanpassing vergt het sowieso. Jobat.be verzamelde nog wat tips om ook bij thuiswerk geconcentreerd te kunnen doorwerken.

Schone schijn

De sleutel tot efficiënt thuiswerk is een goede organisatie. Wijk zo min mogelijk af van je gebruikelijke werkritme. Sta ’s ochtends op hetzelfde uur als altijd op, ontbijt en kleed je aan alsof je naar kantoor gaat. Enkel ga je nu niet de deur uit, maar installeer je je op je werkplek thuis. Win je tijd doordat je niet in de file staat? Dan kan je wellicht wat vroeger stoppen, of nog even de krant lezen of iets anders voor jezelf doen vooraleer je achter je laptop kruipt.

Tip: Wie regelmatig thuiswerkt , mag van zijn werkgever een (belastingvrije) onkostenvergoeding ontvangen. Bekijk hier of jij daar ook recht op hebt.

Professioneel én gezellig

Een must voor een optimale concentratie is een goede, vaste werkplek. Zorg dat alles wat je nodig hebt aanwezig is, van kantoorspullen als een nietmachine en perforator tot printpapier en een vlotte internetverbinding. Zo hoef je aan deze praktische zaken alvast geen tijd te verliezen. Door je werkplek ordelijk te houden, bevorder je je concentratie nog meer. Verder maak je het zo gezellig als je zelf wilt. Kan je je focussen met achtergrondmuziek, zet dan gerust een aangepaste playlist op. Denk verder aan je rug en ogen en voorzie een degelijke stoel en de juiste verlichting.

Plannen, plannen, plannen

Meer dan op kantoor is het belangrijk een to-dolijst op te stellen. Die gebruik je als houvast om het maximum uit je werkdag te halen. Bij confrontatie met zo’n zwart-op-wit werkschema, is het moeilijker excuses te zoeken om even in privé aangelegenheden te duiken. Zorg er wel voor dat je werkschema realistisch is, en plan ook je lunch- en koffiepauzes nauwkeurig in. Op deze momenten kan je dan even ontspannen of aandacht schenken aan je huishouden of gezin.

Cammen met collega’s

Goede afspraken maken goede collega’s. Maak je de switch naar telewerk, spreek dan van tevoren af hoe jullie samenwerking zal verlopen en op welke manier je zal communiceren. Installeer de nodige software (Slack, Zoom) en aarzel vooral niet om gedurende de werkdag contact te houden, zonder dat jullie elkaars mailbox doen ontploffen. Presteer je beter in aanwezigheid van teamgenoten? Waarom dan niet jullie webcam aanzetten en ‘stil streamen’ tijdens het werk? Het maakt het werk minder eenzaam en je kan even wuiven als je snel iets wil vragen.

Veel teams lassen ook een vast videobelmoment in; dat kan bijvoorbeeld aan het begin van elke werkdag zijn, of eenmaal per week. Op die manier blijft iedereen bij de les en kan je issues aankaarten indien nodig.

Positiviteit

Een gouden tip luidt ten slotte: blijf positief! Veel mensen hebben het lastig met concentratievermogen, stress en productiviteit. Gun jezelf dus enige marge om fouten te maken, wees kritisch maar blijf ook zoveel mogelijk de situatie van de zonnige kant bekijken. Steun ook je collega’s hierin.

