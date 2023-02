Week van de Vrijwilliger: hoe zorg je ervoor dat je niet belast wordt op je vergoeding?

Te veel bijverdie­nen tijdens uw pensioen kan een dure grap worden

Oud is niet out. Het is niet omdat het pensioen lonkt dat u ook niet meer professioneel actief zou willen blijven. Voor sommigen is dat zwarte gat bepaald geen leuk vooruitzicht, voor anderen is de financiële terugval moeilijk. De voorbije jaren zijn er heel wat maatregelen genomen waardoor u kan blijven werken en verdienen in combinatie met uw pensioen. Het mag en het kan, maar let wel op want in sommige gevallen kan u uw pensioen tijdelijk kwijtspelen als u te veel verdient. Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck geeft antwoord op enkele veelgestelde vragen.