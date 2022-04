Wederopname hypothecair krediet vs. klassieke financiering: zo leen je het goedkoopst

Heb je zoals de meeste vastgoedeigenaars een lening afgesloten voor de aankoop of de bouw van je woning? Dan was dat wellicht een hypothecair krediet, waarbij je de woning in pand gaf. De bank kreeg het recht om het onroerend goed te verkopen indien je de lening niet volgens de afspraken zou afbetalen om zo met de opbrengst van de verkoop toch haar geld terug te krijgen.

Die waarborg, de hypotheek, moet verplicht door een notaris worden vastgelegd in een officiële akte, die nadien ook wordt geregistreerd. Sinds 1992 geldt deze borg meteen voor 30 jaar. Het maakt daarbij niet uit dat de oorspronkelijke lening waarvoor je de woning in pand gaf bijvoorbeeld maar 10 of 20 jaar liep.

Een hypotheek vastleggen is dan ook niet goedkoop. Wil je een hypothecaire lening van 150.000 euro, moet je al meteen rekenen op zo’n 4.700 euro aan kosten voor de notaris en de registratie.

Goedkopere lening

Gelukkig heeft de hypotheek ook voordelen. Ten eerste laat de waarborg toe om goedkoper te lenen dan met een lening zonder hypotheek. De bank houdt immers een stevige garantie op terugbetaling achter de hand.

Een bijkomend voordeel is dat de waarborg gekoppeld is aan een onroerend goed en niet aan een specifieke lening. Hij blijft van kracht, zelfs als het krediet waarvoor hij initieel genomen is gedeeltelijk of volledig is terugbetaald. Dit biedt mogelijkheden om het kapitaal van de oorspronkelijke lening dat je reeds terugbetaalde opnieuw te lenen zonder dat de kredietnemer een nieuwe waarborg moet geven. Dat noemen we een wederopname.

Een dergelijke heropname geniet doorgaans van een lager tarief. Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Wil je voor een verbouwing 25.000 euro lenen op 60 maanden, dan betaal je via een klassieke financiering zonder bijkomende waarborg met een verbouwingslening tegen 2,60% vijf jaar lang 444,45 euro per maand. Bovenop je geleend kapitaal betaal je dan uiteindelijk 1.667 euro aan intresten af. Kies je voor een hypothecair krediet tegen 1,80%, dan betaal je 60 maanden lang telkens 435,85 euro af, wat maakt dat je bovenop je kapitaal nog 1.151 euro aan intresten ophoest. Het verschil na 60 maanden bedraagt 516 euro.

Dossierkosten

Hou er wel rekening mee dat je bij een heropname geld leent tegen de huidige tarieven van de hypothecaire kredieten en dus niet tegen de tarieven van je oude hypotheeklening. Vergeet ten slotte ook niet dat banken bij een heropname dan wel geen nieuwe kosten voor het vestigen van een waarborg aanrekenen, aangezien er geen nieuwe hypotheek ingeschreven moet worden en je dus ook niet opnieuw naar de notaris moet, maar dat ze wel dossierkosten in rekening mogen brengen. Die kunnen oplopen tot 500 euro. Die moet je dan aftrekken van je potentiële besparing aan intresten.

Het komt er dus op aan steeds de vergelijking te maken tussen een klassieke financiering en een wederopname van je oude lening.

Let wel: de bank is niet verplicht om je een wederopname toe te staan. Zelfs niet met een stevige waarborg zoals een hypotheek, want de uitwinning is slechts een laatste redmiddel voor de instelling als ze haar geld terug wil.

