“We proberen elke maand 200 euro opzij te zetten, maar zelfs dat lukt vaak niet”: Sara (35) verdient gemiddeld 1.500 euro als interieurarchitecte

“De kinderen krijgen thuisonder­wijs en dat verloopt heel goed”: Yentl (37) en Daniel (38) leiden een nomadenbe­staan, met een loon van 2.878 euro

Hun thuisbasis is Diest, maar eigenlijk leiden Daniel en Yentl een nomadenbestaan. De ene maand zitten ze in Kroatië, de andere verblijven ze in Jordanië. Af en toe reizen ze terug naar België, om even op adem te komen. “Als we op reis zijn, sparen we zoveel geld uit. Alleen al ons voedingsbudget is al gehalveerd”, zegt Yentl, die als influencer 3.000 tot 4.000 euro bruto verdient. Lees hier hoe zij het aanpakken.

7 februari