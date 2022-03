We melden ons vaker ziek: vanaf wanneer kan je bezoek krijgen van een controlearts? En hoelang behoud je je loon?

Bijna 2,5 procent van de werkbare uren ging vorig jaar verloren aan kort ziekteverzuim, blijkt uit de cijfers. Dat is het hoogste percentage van de laatste vijf jaar en komt neer op gemiddeld 6,5 dagen ziekte per werknemer. Vooral werknemers in de leeftijdsgroep met schoolgaande kinderen en arbeiders bleven het vaakst ziek thuis van het werk. Nog opvallend: in de zorgsector lag het ziekteverzuim in 2021 lager dan in 2020, al blijven zorgmedewerkers tijdens de pandemie nog steeds vaker ziek thuis in vergelijking met de andere sectoren.

“Het is erg opvallend, maar niet geheel onlogisch dat we in 2021 heel hoge ziekteverzuimcijfers optekenen”, zegt Miet Vanhegen, sociaaljuridisch experte bij Acerta Consult. “De meeste sectoren waren volledig open – in tegenstelling tot 2020 – en de coronacijfers kenden sterke pieken. De verschillende coronagolven vertalen zich ook in afwezigheidsgolven op het werk. Ouders met schoolgaande kinderen hadden gemiddeld meer contacten met mensen van buiten het gezin. En aangezien arbeiders minder kunnen thuiswerken dan bedienden en vaak ook minder afstand kunnen houden op de werkvloer, waren zij ook vaker afwezig van het werk door ziekte.”

Wat moet je doen wanneer je ziek bent?

Wanneer je ziek uitvalt, ben je in eerste instantie verplicht je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Die melding mag ook door pakweg je partner gebeuren en je hoeft ook niet exact te melden wat er scheelt. Op die manier kan je werkgever wel meteen het nodige doen op administratief vlak en eventuele vervanging zoeken. Je vermijdt zo ook ongewettigde afwezigheid.

Als dat zo in de arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen, of wanneer je werkgever er expliciet naar vraagt, moet een dokter je arbeidsongeschiktheid bevestigen aan de hand van een afwezigheidsattest. Het zogenaamde ziektebriefje moet je in principe binnen de twee werkdagen aan je werkgever bezorgen. Controleer die periode wel even in je contract of cao, want er kunnen specifieke regels gelden per organisatie. De werkgever kan bijvoorbeeld weigeren om het gewaarborgd loon uit te betalen als je de geldende regels niet respecteert en ook geen beroep kan doen op overmacht.

Controlearts

Bepaalde werkgevers sturen ook controleartsen op pad. In theorie kan dat zelfs vanaf je eerste dag ziekte en ook buiten de werkuren of in het weekend. De controlearts stelt een getuigschrift op om de arbeidsongeschiktheid en de waarschijnlijke duur ervan vast te stellen. Wie gewettigd afwezig is, heeft normaal gezien recht op gewaarborgd loon. De werkgever betaalt dan je volledige loon uit zoals je gewoon zou werken.

Hoelang behoud je je loon?

De regels voor bedienden zijn overigens anders dan die van arbeiders. Bedienden hebben recht op gewaarborgd loon gedurende de eerste 30 ziektedagen. Arbeiders krijgen de eerste zeven dagen hun volledige loon. Daarna ontvangen ze een percentage van hun wedde, aangevuld met een uitkering van de mutualiteit. Om gewaarborgd loon te genieten moeten bedienden over een arbeidscontract voor onbepaalde duur beschikken of aangeworven zijn voor minstens drie maanden via een contract van bepaalde duur. Anders vallen ze onder de regeling voor arbeiders: zij moeten een maand ononderbroken in dienst te zijn alvorens ze recht hebben op gewaarborgd loon.

Kan je ontslagen worden wanneer je ziek bent?

Een werkgever mag een werknemer met een contract van onbepaalde duur ontslaan tijdens een ziekteperiode, maar dan omwille van een gefundeerde reden die niets te maken heeft met de ziekte in kwestie. De enige manier waarop ziekte kan gelden als wettelijke ontslagreden, is wanneer een werknemer vaak korte periodes ziek is en laattijdig verwittigt over zijn ziekte. Lees hier meer over ontslag tijdens ziekte.

Lees ook op Jobat.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.