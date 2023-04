"We keren nooit meer terug naar de lage voedselprijzen van 2 jaar geleden": wie de stijgende voedselprijzen niet wil voelen, koopt best deze producten

De voedselprijzen dalen wereldwijd fors, maar dat voelen we amper in onze HLN-winkelkar. Op het totale bedrag van onze boodschappen betalen we vandaag maar enkele eurocenten minder dan vorige maand. Hoe komt dat? En zijn er manieren om jouw boodschappen betaalbaar houden? “Hoe hard je bepaalde prijsstijgingen voelt, heb je zelf in de hand. Wat je koopt, maakt het verschil,” verklaart economist Carole Dembour (Fevia).