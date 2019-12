We deden massaal koopjes op Black Friday: absoluut record van 10.432.103 elektronische betalingen ADN

02 december 2019

16u55

Bron: Belga 0 Geld We hebben massaal koopjes gedaan op Black Friday. Dat blijkt althans uit cijfers van Worldline, dat betaaltransacties verwerkt. Het bedrijf telde vrijdag een recordaantal transacties: 10.432.103. Het vorige record dateerde van 22 december vorig jaar, toen er 10.061.396 transacties geteld werden.

Het cijfer bevestigt niet alleen de populariteit van Black Friday, met 25 procent meer transacties dan de vrijdag ervoor, maar ook van elektronisch betalen. Vorig jaar verwerkte Worldline 2,3 miljard betalingen, een record dat nu al gesneuveld is.



Worldline merkt nog op dat Black Friday dit jaar een heel weekend duurde, terwijl er in vorige jaren vooral op vrijdag een effect was. Zondag 1 december was de beste zondag van het jaar met 5.165.647 elektronische transacties.