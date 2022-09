We deden dezelfde boodschappen in België, Frankrijk en Nederland: welke winkelkar vol A-merken is nu écht het goedkoopst?

Alle beetjes helpen tegenwoordig en dus steken ook heel wat Vlamingen de grens over om boodschappen te doen. Maar waar zijn die nu écht het voordeligst, bij onze noorder- of zuiderburen? We gingen zelf langs bij Albert Heijn in het Nederlandse Hulst, Auchan in het Franse Roncq en Colruyt in Kortrijk. Telkens vulden we onze winkelkar met dezelfde 40 A-merken. Wat bleek? Tussen het goedkoopste en duurste land zit een stevige 53 euro (!) verschil.