“We betalen tussen de 1.500 en 2.000 euro hypotheek, dus sparen is er nu niet bij: Véronique (32) startte haar eigen webshop na een burn-out

Patricia en Pieter ruilden hun auto in voor een elektri­sche bakfiets: “We kregen er 1.000 euro bovenop én besparen op kosten en brandstof”

Wat begon als een grap, is nu een dienst die klanten naar waarde schatten: Fietsen Wildiers neemt je auto over als je er een fiets koopt. Het is niet het enige verkoopsargument dat de fietsenwinkelketen aan de autobranche ontleende. Klant Patricia getuigt, marketing manager Jan Van Rooy licht de voordelen toe. “We denken dat hoe langer hoe meer dure tweede wagens door een fiets zullen worden vervangen. Zeker als fietsleasing ook voor ambtenaren mogelijk wordt.”

28 januari